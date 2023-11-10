путину осталось полгода: астропсихолог объяснила, почему

Для рф понятие "много жертв" не существует в принципе

Серьезные вопросы со здоровьем лидера рф — давно не новость. Различные источники подтверждали этот факт, который интересен на фоне предстоящих выборов президента россии. Однако недавняя информация о смерти путина, распространяемая из анонимных российских источников, не подтверждена.

Астропсихолог Ирина Звягина отмечает, что в ближайшие полгода главу кремля ожидает сложный период. Об этом пишут Факты.

Эксперт подчеркнула, что живучесть кремлевского карлика в полной мере отражает характерные особенности русского этноса. В войнах, разгуле, зависти, самолюбии — у приверженцев "русского мира" прослеживается абсолютная самоотверженность, готовность отречься от всего и внезапно сделаться "отвратительным уродцем и преступником". "Круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения", — писал об этой черте русского этноса Федор Достоевский.

По мнению украинских военачальников, любое государство, потерпев такие потери в войне, которые уже понесла рф, уже бы завершило свою экспансию. Но для рф понятие "много жертв" не существует в принципе, подчеркивает астропсихолог.

По словам Звягиной, аппетиты путина точно описывает карта возвращения Юпитера в его гороскоп 11 лет назад — 29 апреля 2012 года. Планеты, которые наблюдает астролог, символизируют амбиции, войну и трансформации. Живучесть диктатора астропсихолог объясняет поддержкой "подданных". "Карта эта уже реализовалась, соседние земли, действительно, были оккупированы. Но очевидно и то, что путин в них увяз. И карте этой осталось срока полгода", — говорит Звягина.

По ее словам, 11 апреля 2024 года начинает действовать новая карта возвращения Юпитера, не такая сильная, как предыдущая. путин все глубже увязает, но рассчитывать на отказ от его амбиций, которые еще остались, не стоит. Карта в динамике усилит свое влияние в апреле-мае 2024 года. "Впереди маячит период большого упадка. Но полгода у него еще есть", — прогнозирует астролог.

Ранее в украинской разведке подчеркнули, что смерть путина не остановит войну. Слухи от том, путин жив или нет, в первую очередь нацелены на внутреннюю аудиторию рф. Но определенное окно возможностей для Украины это долгожданное событие предоставит.