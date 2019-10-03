Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 3 октября 2019 для Овнов Только не перенапрягайтесь и бережливо расходуйте свои силы и деньги. Бить баклуши вы, конечно, можете с пользой для вашего душевного самочувствия, но кошелек этим можно наполнить лишь в очень редких случаях. Лучше наслаждайтесь приятными вещами, которые вам ничего не стоят.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 3 октября 2019 для Тельцов Окружающие в этот день будут ждать от вас громких заявлений и твердых решений. Не нужно идти на поводу у обстоятельств и менять свой привычный жизненный уклад. В скором будущем звезды предоставят вам отличную возможность внести необходимые коррективы в жизнь, однако, сейчас стоит немного отсидеться в тени.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 3 октября 2019 для Близнецов Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 3 октября 2019 для Раков Вы испытываете сильный соблазн пойти по старому проторенному пути. Однако так можно и ржавчиной покрыться. Постарайтесь открыть для себя новые методы достижения успеха.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 3 октября 2019 для Львов Для того, чтобы события развивались более активно, от вас могут потребоваться дополнительные усилия. Не бойтесь немного пожертвовать собственными интересами ради работы, поскольку велика вероятность, что в ближайшее время у вас появится отличная возможность вернуть себе утраченные позиции.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 3 октября 2019 для Дев Сегодня вы можете почувствовать себя маленьким и слабым. В таком случае лучше укрыться в собственной норе и ограничить контакты с людьми. Рискованные действия сегодня не оправдаются.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 3 октября 2019 для Весов Сегодня вы очень много внимания уделяете своей внешности, и у вас, получается, одеваться особенно стильно. В любом предстоящем деле у вас найдется свой козырь — будь то собеседование, ужин при свечах или же свидание вслепую.

8 Скорпион (27 октября – 22 ноября) Гороскоп на 3 октября 2019 для Скорпионов Будьте пунктуальны и вежливы в любых рабочих вопросах. Постарайтесь найти компромисс в сложных ситуациях и не идите на конфликт с окружающими. Ваши старания обязательно оценят, и уже в конце дня вы сможете оценить плоды собственной работы. Вполне вероятно, что у вас появятся новые возможности дополнительного заработка.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 3 октября 2019 для Стрельцов Вам давно хочется поговорить начальником о своей зарплате? Нынче совершенно неподходящий для этого день. Можете обдумать свою аргументацию, отрепетировать речь, но приставать к человеку сейчас не следует.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 3 октября 2019 для Козерогов В этот день деловые встречи, совещания, переписка и поездки могут открыть новые горизонты. Постарайтесь не волноваться по пустякам. Физическая работа или занятия спортом помогут восстановить душевный покой и повысить жизненный тонус. Можно рассчитывать на поддержку родных, друзей, единомышленников и авторитетных людей.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 3 октября 2019 для Водолеев Велика вероятность, что вы придаете слишком большое значение сущим пустякам и слишком мало внимания уделяете существенным деталям. Постарайтесь несколько иначе взглянуть на ту или иную ситуацию. Возможно, вам не хватает некоторой собранности и целеустремленности. Не ищите подтекста там, где его в принципе нет.