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Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
07:21 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

3 октября 2019 года - не самый лучший период для дел, подразумевающих большую ответственность.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 3 октября 2019 для Овнов 

    Только не перенапрягайтесь и бережливо расходуйте свои силы и деньги. Бить баклуши вы, конечно, можете с пользой для вашего душевного самочувствия, но кошелек этим можно наполнить лишь в очень редких случаях. Лучше наслаждайтесь приятными вещами, которые вам ничего не стоят.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 3 октября 2019 для Тельцов 

    Окружающие в этот день будут ждать от вас громких заявлений и твердых решений. Не нужно идти на поводу у обстоятельств и менять свой привычный жизненный уклад. В скором будущем звезды предоставят вам отличную возможность внести необходимые коррективы в жизнь, однако, сейчас стоит немного отсидеться в тени.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 3 октября 2019 для Близнецов 

    Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 3 октября 2019 для Раков

    Вы испытываете сильный соблазн пойти по старому проторенному пути. Однако так можно и ржавчиной покрыться. Постарайтесь открыть для себя новые методы достижения успеха.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 3 октября 2019 для Львов   

    Для того, чтобы события развивались более активно, от вас могут потребоваться дополнительные усилия. Не бойтесь немного пожертвовать собственными интересами ради работы, поскольку велика вероятность, что в ближайшее время у вас появится отличная возможность вернуть себе утраченные позиции.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 3 октября 2019 для Дев  

    Сегодня вы можете почувствовать себя маленьким и слабым. В таком случае лучше укрыться в собственной норе и ограничить контакты с людьми. Рискованные действия сегодня не оправдаются.

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 3 октября 2019 для Весов 

    Сегодня вы очень много внимания уделяете своей внешности, и у вас, получается, одеваться особенно стильно. В любом предстоящем деле у вас найдется свой козырь — будь то собеседование, ужин при свечах или же свидание вслепую.

  • 8

    Скорпион (27 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 3 октября 2019 для Скорпионов 

    Будьте пунктуальны и вежливы в любых рабочих вопросах. Постарайтесь найти компромисс в сложных ситуациях и не идите на конфликт с окружающими. Ваши старания обязательно оценят, и уже в конце дня вы сможете оценить плоды собственной работы. Вполне вероятно, что у вас появятся новые возможности дополнительного заработка.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 3 октября 2019 для Стрельцов 

    Вам давно хочется поговорить начальником о своей зарплате? Нынче совершенно неподходящий для этого день. Можете обдумать свою аргументацию, отрепетировать речь, но приставать к человеку сейчас не следует.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 3 октября 2019 для Козерогов

    В этот день деловые встречи, совещания, переписка и поездки могут открыть новые горизонты. Постарайтесь не волноваться по пустякам. Физическая работа или занятия спортом помогут восстановить душевный покой и повысить жизненный тонус. Можно рассчитывать на поддержку родных, друзей, единомышленников и авторитетных людей.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 3 октября 2019 для Водолеев 

    Велика вероятность, что вы придаете слишком большое значение сущим пустякам и слишком мало внимания уделяете существенным деталям. Постарайтесь несколько иначе взглянуть на ту или иную ситуацию. Возможно, вам не хватает некоторой собранности и целеустремленности. Не ищите подтекста там, где его в принципе нет.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 3 октября 2019 для Рыб

    Самое время подумать о чем-то более важном, чем ваша прибыль. Не вредит ли ваша деятельность кому? Не загрязняете ли вы окружающую среду, не способствуете ли деградации общества? Вы все равно будете настроены на философский лад — может, придумаете, как улучшить жизнь?

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