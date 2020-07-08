Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 8 июля 2020 для Овнов День не лишен трудностей, но вы наверняка справитесь с ними, если будете внимательны к окружающим. Вам чаще обычного требуются помощь и поддержка; лучше заранее подумать о том, к кому вы будете обращаться за ними. Появляется много вопросов, ответить на которые могут люди, чей опыт больше вашего. Важно избегать переутомления. Когда вы теряете энергию, ухудшаются и настроение, и самочувствие. Восстановить силы помогают прогулки. Хорошо, если друзья составят вам компанию. Будет возможность не только развеяться, но и поговорить.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 8 июля 2020 для Тельцов Чтобы добиться успеха, требуются терпение и настойчивость. Это касается даже тех дел, с которыми вы в другое время справились бы быстро и почти без усилий. Возможно, придется вернуться к каким-то старым проблемам, о которых вы предпочли бы просто забыть. С друзьями и близкими людьми можно обсуждать планы на будущее: это окажется полезным, поможет избежать ошибок. Нежелательно решать вопросы, связанные с деньгами. Сегодня вы склонны проявлять легкомыслие и расточительность, переоценивать свои финансовые возможности.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 8 июля 2020 для Близнецов Благоприятный день. Многое складывается даже лучше, чем вы ожидали. Стоит воспользоваться удачным моментом, чтобы решить какие-то важные вопросы, которые в последнее время тревожили и вас, и ваших близких. Удастся во многом разобраться, навести порядок в делах. После этого вы почувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее. День подходит для новых начинаний. Можно браться за какие-то масштабные проекты. Первые успехи в них не заставят себя ждать. Окружающим чаще обычного требуется помощь.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 8 июля 2020 для Раков Этот день вряд ли будет особенно сложным и трудным. Но ваше настроение оставляет желать лучшего, поэтому вы многое видите в самом мрачном свете. Именно поэтому некоторые Раки сегодня склонны отказываться от планов, которые строили раньше, или откладывать на потом реализацию своих идей. Вероятны разногласия с окружающими; даже поладить с близкими людьми сейчас будет труднее, чем обычно. Не стоит спешить ни с решениями, ни с поступками. Дайте себе возможность отдохнуть, восстановить силы и спокойно оценить ситуацию.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 8 июля 2020 для Львов Плодотворный день. В первой его половине вы успеете многое сделать. Здравый смысл подсказывает, как лучше действовать. Могут появиться новые идеи, касающиеся домашних дел. Станет ясно, что стоит предпринять, чтобы и ваша жизнь, и жизнь ваших близких людей стала легче и приятнее. Вторая половина дня обещает интересные встречи и приятные знакомства, подходит для начала романтических отношений. Легко будет понравиться новым людям.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 8 июля 2020 для Дев

7 Насыщенный день. Будет много и дел, и переживаний. Но вам все же удастся сохранить спокойствие, принять правильные решения. Могут измениться ваши приоритеты и планы. Вы поймете, что по-настоящему важно, и это отразится на ваших поступках. Не всем ваши действия будут понятны, но вряд ли кто-то сможет отговорить вас от задуманного. Лучше избегать спешки, особенно если дело касается денег и ценного имущества. Прежде чем подписывать важные документы, не поленитесь внимательно изучить их. Не торопитесь делать какие-то крупные покупки для дома: трудно будет выбрать хорошие вещи. Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 8 июля 2020 для Весов Вы остро реагируете на все, что происходит вокруг, любые замечания и невинные шутки принимаете близко к сердцу. Окружающие стараются не обижать вас, не давать поводов для ссор, но это не всегда получается. Старайтесь избегать открытых конфликтов; можно найти компромиссы и сохранить хорошие отношения. Не исключено, что придется изменить планы, чтобы помочь кому-то из близких. Это не самый благоприятный день для поездок: не исключены задержки, мелкие неприятные происшествия, можно что-то забыть или потерять.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 8 июля 2020 для Скорпионов Благоприятный день для общения. Вам легко будет понять чувства других людей, догадаться об их желаниях и ожиданиях. Даже к тем, кто не отличается дружелюбием, удастся найти подход. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение, если вы проявите инициативу. Вероятны успехи там, где требуются творческий подход и фантазия. В оригинальных идеях не будет недостатка. Вы не боитесь нарушать традиции, и правильно делаете. Именно ваш необычный взгляд на вещи часто помогает добиться успеха.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 8 июля 2020 для Стрельцов День не лишен трудностей, но вы достойно справляетесь со всеми испытаниями. Часто помогают друзья. Прислушавшись к их советам, вы не допустите ошибок, не совершите опрометчивых поступков, о которых позже пришлось бы пожалеть. За новые дела, особенно сложные и масштабные, лучше браться с осторожностью. Сначала составьте план и убедитесь, что правильно оцениваете свои возможности, а уж потом переходите к действиям. Вероятны приятные известия, а также предложения, от которых не захочется отказываться. Вы быстро учитесь всему, что может быть полезно, не упускаете возможность получить полезную информацию.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 8 июля 2020 для Козерогов День будет ярким и насыщенным. Первая его половина благоприятна. В это время будет много интересных дел, удастся осуществить то, что было задумано раньше. Вы с удовольствием помогаете окружающим, искренне интересуетесь чужими делами. Близкие будут благодарны за внимание и заботу. Во второй половине дня могут возникнуть финансовые проблемы, придется отложить запланированные покупки. Не исключены мелкие бытовые трудности, например, может выйти из строя бытовая техника. Порадуют встречи со старыми друзьями, будет возможность восстановить какие-то давние связи.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 8 июля 2020 для Водолеев Вы добьетесь поставленных целей, если объединитесь с единомышленниками. Можно найти людей, разделяющих вашу точку зрения, готовых на многое ради нужного результата. Однако будьте осторожны с теми, кого плохо знаете: есть опасность, что вас попытаются ввести в заблуждение. Избегайте сомнительных сделок. Попытки быстро улучшить свое финансовое положение вряд ли будут удачными. А вот сократить расходы можно. Если вы откажетесь от каких-то незапланированных и необязательных покупок, то вряд ли пожалеете об этом.