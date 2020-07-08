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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 июля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 июля 2020 года
Обновлено 19:36 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Серьезных планов на завтра лучше не строить: и вы, и окружающие будете склонны принимать желаемое за действительное, благодаря чему есть риск совершить немало ошибок. Зато этот день прекрасно подходит для любви и романтики.
  • 1

    Овен (21 марта - 20 апреля)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Овнов 

    Завтра звезды гороскопа будут склонять Овна бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Даже от тех дел, которые требуют срочного вмешательства, тоже захочется отстраниться. Так до вечера Овен и будет находиться в этом счастливом безмятежном состоянии. Вечером же он может с удивлением обнаружить, что проблемы сами собой не решились и никуда не исчезли. Рано или поздно решать их все равно придется. 

  • 2

    Телец (21 апреля - 21 мая)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Тельцов 

    Завтра Тельцу будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Прятать голову в песок и пытаться сдерживать свои порывы едва ли получится – чувства то и дело будут настойчиво напоминать о себе, так и норовя вырваться наружу. Самое лучшее, что можно завтра посоветовать Тельцу, – это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный громоотвод. Иначе можно взорваться!

  • 3

    Близнецы (22 мая - 21 июня)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Близнецов 

    Завтра в душе у Близнецов романтичность самым чудесным образом будет уживаться с практичностью и расчетливостью. В каких бы облаках завтра ни витали Близнецы, где-то в глубине их мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Этот бухгалтер и не позволит замечтавшимся Близнецам наделать больших глупостей.

  • 4

    Рак (22 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Раков

    Завтра у Рака есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства. Это тем более полезно, что к чему-то другому, и особенно к активным действиям, день не располагает. Дела будут вызывать у Рака апатию и продвигаться вяло. Так на что еще тратить время, кроме как на разговоры?

  • 5

    Лев (23 июля - 23 августа)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Львов   

    Завтра Льва будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Мысли то и дело будут возвращаться к неутешительному вердикту: «надо было сделать иначе» и «сам виноват». Постарайтесь не слишком увлекаться подобным самобичеванием. Достаточно просто сделать выводы на будущее, чтобы больше уже не возвращаться к этой теме.

  • 6

    Дева (24 августа - 23 сентября)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Дев  

  • 7

    Завтра в душе у Девы проснется активный теоретик, однако разбудить практика у него не получится. Весь день Дева рискует провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке ей следует делать. Мыслей этих будет много, и все они будут на удивление хороши. Жаль только, осуществить хоть что-нибудь из этих задумок завтра вряд ли получится.

    Весы (24 сентября - 23 октября)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Весов 

    Завтра Весы будут весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Самое забавное, что проявить сдержанность у Весов, скорее всего, получится. Но напряжение в душе останется и буквально через день-другой способно прорваться в какой-нибудь ссоре. Так может, не надо копить напряжение, а сразу расставить все точки над «i»?

  • 8

    Скорпион (24 октября - 22 ноября)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Скорпионов 

    Завтра попытки взвалить на Скорпиона любые дела, не входящие в круг его прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Скорпион будет склонен относиться не слишком ответственно. Зато завтра у Скорпиона настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли ему повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Стрельцов 

    Завтра у Стрельца может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет во всех отношениях симпатична, вот только претворять ее в жизнь категорически не рекомендуется. Завтра Стрелец не склонен переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне может замахнуться на снос несущей стены или как-то еще поправить все строительные нормы и правила.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 20 января)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Козерогов

    Завтра все мысли и планы Козерога будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность. Ну и что? Помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем Козерогам, которые обладают творческой фантазией. Впрочем, и для остальных день будет весьма неплох.

  • 11

    Водолей (21 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Водолеев

    Завтрашний день обещает пройти у Водолея достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся. На самом деле Водолею просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется. Но не Завтра.

  • 12

    Рыбы (19 февраля - 20 марта)

    Гороскоп на 9 июля 2020 для Рыб

    Завтра в душе у Рыб будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, им захочется быть сдержанными, с другой же – вряд ли это получится. Если Рыбы не хотят, чтобы у котла в их душе сорвало крышку, то им не стоит пытаться загонять свои эмоции вглубь. Завтра Рыбам лучше сразу сказать человеку в глаза все, что они о нем думают, чем пытаться замять ситуацию.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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