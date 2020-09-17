Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 сентября 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 18 сентября 2020 для Овнов
Попытайтесь с головой окунуться в домашние дела. В этот день стоит больше общаться с близкими и родственниками, делать генеральную уборку, избавляться от хлама. Вечером астрологи советуют пригласить гостей. Важно не оставаться долго наедине с собой.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 18 сентября 2020 для Тельцов
Пришло время для получения новых знаний и опыта. Очень важно объективно воспринимать критику со стороны окружающих. Нужно быть примером для подражания младшим поколениям, а также пытаться помогать коллегам, близким. Это хорошо скажется на будущих успехах.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 18 сентября 2020 для Близнецов
Ожидается, что этот день будет для вас очень благоприятным. Звезды и планеты в гармонии друг с другом, поэтому важно направлять энергию в то русло, которое вы посчитаете самым важным. Нужно не уходить в себя и не думать много о прошлом. Ностальгия крайне опасна.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 18 сентября 2020 для Раков
В этот день астрологи советуют быть предельно решительными. Важно проявлять максимум целеустремленности во всех начинаниях и делах. Если этого не делать, то день может закончиться на минорной ноте. Вечер полезно будет провести на свидании или в компании близких.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 18 сентября 2020 для Львов
Не стоит браться за все сразу. Многозадачность до добра не доведет. Лучше осторожно решать задачу за задачей, следуя планам. В отношениях с коллегами и друзьями важно проявлять отзывчивость. Возможно, кто-то из окружения попросит о поддержке.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 18 сентября 2020 для Дев
Астрологи рекомендуют не отклоняться от стандартного распорядка дня. Если появится желание внести коррективы в планы, лучше делать это максимально осторожно. Также в этот день нужно экономить деньги и время. Очень важно не тратить драгоценные минуты и часы впустую.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 18 сентября 2020 для Весов
Старайтесь не давать пустых обещаний в этот день, особенно самым близким людям. Важно проявлять честность и быть искренними. Также астрологи советуют доводить до конца любые начатые дела, иначе в обозримом будущем они принесут немало бед и хлопот.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 18 сентября 2020 для Скорпионов
В такие опасные дни часто открываются любовные треугольники, появляются проблемы в отношениях. Между людьми может вспыхивать зависть, ревность. Если вдруг всплывут старые обиды, лучше не усугублять конфликт и обойти острые углы.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 18 сентября 2020 для Стрельцов
Проявляйте больше тактичности и сдержанности, особенно с незнакомыми и малознакомыми людьми. Если этого не делать, можно спровоцировать мощное противостояние и негатив. Не впадайте в крайности, давая людям возможность управлять собой.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 18 сентября 2020 для Козерогов
С утра ваш разум может накрыть ворох дурных мыслей - неприятные воспоминания, сомнения относительно будущего. Справиться со всем этим поможет работа и домашние дела, в ходе которых удастся занять мысли. В этот день лучше избегать самокритики.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 18 сентября 2020 для Водолеев
С самого утра вас могут начать волновать вопросы, которые совершенно не актуальны в данный момент. Нужно избавиться от навязчивых мыслей как можно скорее, чтобы не потерять продуктивность. В общении с окружающими лучше проявлять тактичность.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 18 сентября 2020 для Рыб
Расчетливым людям вашего Знака повезет больше остальных. Нужно просчитывать каждое свое действие и не поступать импульсивно. Это может лишить вас удачи в любви и в финансовых вопросах. Будьте осторожны - вас могут попробовать обвести вокруг пальца.