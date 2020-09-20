Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 сентября 2020 года

Звезды гороскопа 21 сентября 2020 года едва ли позволят вам следовать заранее запланированному графику - день не склоняет к рутинным занятиям. Обычные дела будут даваться с трудом, зато на фоне расслабленности могут возникать неожиданные желания или увлечения.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Овнов

Едва ли удастся избежать сложностей в начале дня. Слишком многое идет не по плану, слишком часто вы оказываетесь в ситуациях, где опыт и знания, полученные раньше, оказываются бесполезны. Можно полагаться на собственную интуицию или обратиться за помощью к людям, которые прежде не раз выручали вас в трудные моменты. Главное - не терять уверенности в том, что у вас все получится. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Это время подходит для того, чтобы начать учебу или взяться за какое-то новое дело. Возможны встречи с людьми, которые прежде были вам очень дороги.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Тельцов

Спокойный благоприятный день. Вы хорошо знаете, чего хотите добиться, стараетесь не отвлекаться на пустяки. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела. Кто-то в такой ситуации рассердился бы, а вы извлекаете из происходящего пользу. Даже недавние недоброжелатели действуют в ваших интересах, сами того не подозревая. Будет возможность вернуться к каким-то интересным идеям, которые прежде не удавалось воплотить в жизнь. На этот раз у вас все получится. Вы не тревожитесь по пустякам, смотрите в будущее с оптимизмом. Это добавляет вам привлекательности, многие захотят узнать вас получше.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Близнецов

Мелких проблем не избежать. Постарайтесь не считать их крупными - если вы начнете нервничать, ситуация станет более сложной. В первой половине дня даже можно позволить себе некоторое легкомыслие. Звезды будут на вашей стороне и позаботятся о том, чтобы все сложилось удачно. Позже нужно будет настроиться на более серьезный лад. Тут-то вы и увидите возможности, которых не замечали раньше. Вечер подходит для того, чтобы строить планы, обсуждать их с единомышленниками и договариваться о совместных действиях.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Раков

Нужно многое сделать, а вы не всегда в настроении прикладывать усилия. Это не беда. Оглядевшись по сторонам, вы наверняка найдете человека, которому можно поручить все самое сложное и утомительное. Стоит сразу подумать, чем вы его отблагодарите - даже самые бескорыстные помощники не откажутся от поощрения. Будет возможность узнать нечто новое и важное, научиться тому, что вскоре потребуется. Творческий потенциал снижен. Собственных хороших идей может не появиться, зато чужие вы подхватите на лету.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Львов

Нелегко сохранять самообладание. Сегодня вы остро реагируете на все, что вам не по душе, и можете сердиться даже на самых близких людей, если они что-то делают не так. Постарайтесь воздержаться от резких высказываний, не провоцировать ссор. Именно от вас зависит, как будут складываться отношения с окружающими, возникнут ли конфликты. Занятия спортом и активный отдых заметно улучшают настроение. А вот сидеть без дела нежелательно: появляются мрачные мысли и неприятные воспоминания, часто вы ведете мысленные диалоги с теми, с кем вообще не стоило бы разговаривать.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Дев

День обещает массу ярких впечатлений, запоминающихся моментов. Постарайтесь провести больше времени в компании друзей - это заметно поднимет настроение, вы почувствуете себя бодрее и энергичнее. Старые знакомые охотно помогают в делах, благодаря им вы находите выход из любых сложных ситуаций. Не исключены предложения о смене работы, начале долгосрочного сотрудничества. Некоторые Девы найдут применение своим талантам, о которых прежде мало кто догадывался. Финансовое положение улучшится. Не исключено, что вам вернут старые долги.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Весов

Утром возможны приятные сюрпризы, знаки внимания или новости, которые поднимут настроение, зададут тон всему дню. Вы сохраните оптимизм, даже если не пути возникнут трудности, ни при каких обстоятельствах не откажетесь от своих планов. Во второй половине дня вероятны неожиданные встречи, незапланированные деловые переговоры. Вам легко найти новых союзников, в том числе таких, которые со временем станут настоящими друзьями. Некоторым Весам предстоит отправиться в поездки. Такие представители знака получат массу ярких эмоций.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Скорпионов

Стоит рассчитывать только на себя там, где дело касается чего-то важного. Любая совместная работа сегодня дается трудно, много времени отнимают обсуждения и споры. Советы часто бесполезны, так что лучше прислушаться к подсказкам интуиции. Многое будет складываться не так, как вы ожидали; будьте готовы импровизировать, искать нестандартные решения. Собираясь в поездку, продумайте маршрут: есть риск сбиться с пути. Нежелательно покупать дорогую технику, такие приобретения едва ли будут удачны. А вот остальные покупки не разочаруют.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Стрельцов

Будьте настойчивы, и вы сможете справиться со всеми трудностями. Этот день может принести новые задачи, вам придется выбирать, что важнее: решить их или реализовать старые планы. Посоветуйтесь с теми, кому доверяете, вы наверняка получите полезные подсказки. Собственного опыта может оказаться недостаточно, так что не стесняйтесь задавать вопросы. Возможны денежные поступления, в том числе значительные. Не исключены удачные сделки. День подходит для того, чтобы покупать какие-то полезные вещи для дома, например, мебель или бытовую технику.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Козерогов

Вряд ли появятся серьезные поводы для беспокойства. Может повезти тем, кто в последнее время размышлял над какой-то сложной задачей: неожиданно найдется простое, но эффективное решение. Некоторые Козероги получат важную информацию, касающуюся работы, и примут верные решения. В личной жизни едва ли произойдут какие-то значительные перемены, но в целом вы будете довольны тем, как складываются отношения с близкими. Вторая половина дня подходит для того, чтобы обсудить планы на будущее. Вы заметите возможности, на которые прежде не обращали внимания.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Водолеев

Начало дня удачно, и этим нужно воспользоваться, чтобы сделать то, что было давно задумано. Можно успешно завершить какие-то сложные проекты, поставить финальную точку в деле, которому было отдано много сил. Будет шанс урегулировать рабочие конфликты, превратить недавних соперников в союзников. Вы очень изобретательны, часто находите нестандартные решения, добиваетесь того, что недавно казалось почти невозможным. Вторая половина дня тоже проходит неплохо, но более спокойно и менее плодотворно. В это время лучше не обсуждать важные вопросы.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 сентября 2020 для Рыб