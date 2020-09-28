Близнецам - загрузить себя делами и встречами, а Ракам - решать все вопросы миром: гороскоп на сегодня 28 сентября

Пришло время стать супергероями и начистить мордочку старым проблемам. Сегодня мы сможем расправиться с ворохом бородатых дел и в своей жизни, и в чужой.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Овнов

Сейчас забудьте слово "хочу", выдвиньте на первый план слово "надо". Если не станете лениться, результат окажется достойным. День подходит для достижения договоренностей. Хотя если вы захотите отдохнуть и приятно провести время, то тоже не прогадаете.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Тельцов

Можно достичь больших успехов, практически не прикладывая усилий. Это время благоприятно для крупных покупок, обустройства жилища. В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей данного знака - многообещающие знакомства.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Близнецов

Заполните свой рабочий график важными делами и встречами. Но при этом, если выдастся минута, не отказывайте себе в удовольствии посетить увеселительные мероприятия. Если будете активным участником происходящих событий, сможете получить гораздо большую выгоду, чем предполагаете.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Раков

Избегайте перемен в любых областях своей деятельности, так как они могут обернуться совсем не той стороной, какую вы хотели бы видеть. Можно положиться на старые связи, которые откроют для вас новые перспективы. Старайтесь не конфликтовать с окружающими, все вопросы решайте миром.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Львов

Данный период хорош для укрепления деловой репутации, завязывания полезных знакомств. Можно завершать ранее начатые дела. За новые проекты следует браться с осторожностью. Будьте милосердны, не проходите мимо тех, кто просит вас о помощи. Путешествия и короткие поездки будут удачными.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Дев

Ответственнее отнеситесь к поручениям или просьбам, исходящим от людей, от которых вы зависите. Руководство должно заметить ваши старания. Обходите стороной тех, кто постоянно жалуется. Уделите внимание своему здоровью и не переутомляйтесь. Проводите больше времени на свежем воздухе.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Весов

Для вас идет благоприятный период, который внесет яркие краски практически во все области вашей деятельности. Наиболее удачно будут складываться переговоры. Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь выдвигать новые предложения.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Скорпионов

День будет наполнен различными событиями, причем большинство из них приятно вас удивит и порадует. Могут поступить заманчивые предложения, касающиеся не только профессиональной сферы деятельности и творчества. Избегайте споров с руководством и коллегами.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Стрельцов

Расслабляться не придется, иначе рискуете потерять свои позиции на деловом фронте и испортить отношения с близкими. Из-за неприятностей на работе или в личной жизни может показаться, что наступила черная полоса. Однако это не так. Скоро ситуация изменится к лучшему.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Козерогов

Проявляйте больше инициативы. Но если на пути возникнет непреодолимая стена, не пытайтесь ее пробить. Займитесь лучше тем, что вам по плечу. Старайтесь избегать конфликтов. Возможно получение интересных предложений. Оптимизм и уверенность в своих силах помогут найти новых союзников.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Водолеев

Этот день хорош для укрепления деловой репутации, завязывания полезных знакомств. На работе удачно сложатся переговоры, и вы легко будете достигать желаемых результатов. Следует быть внимательнее с финансами. Не рекомендуется брать деньги в долг.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 28 сентября 2020 для Рыб