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Понедельник, 05.10.2020
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Близнецам - заняться самоанализом, а Раков ожидает поддержка влиятельных лиц: гороскоп на сегодня 5 октября

Близнецам - заняться самоанализом, а Раков ожидает поддержка влиятельных лиц: гороскоп на сегодня 5 октября
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Гороскоп на сегодня, 5 октября, советуют Близнецам заняться самоанализом и подвести итоги проделанной работы, а у Раков вероятна неожиданная поддержка и покровительство влиятельных лиц.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Овнов 

На данный период можно планировать сложные переговоры. Не отказывайтесь от планов, которые кажутся авантюрными. Даже если вначале обстоятельства будут складываться не в вашу пользу, то взявшись за дело, вам удастся реализовать свои замыслы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Тельцов 

Деловая активность принесет хорошие плоды. День благоприятен для новых знакомств, встреч со старыми друзьями и общения с коллегами. Свободное время не тратьте понапрасну. Нужно отдохнуть, развлечься и пополнить запас жизненных сил.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Близнецов 

Вы будете полны энергии, появится желание вершить великие дела. Любая, даже непростая ситуация сложится в вашу пользу. Звезды советуют заняться самоанализом и подвести итоги проделанной работы. Если есть возможность, то вторую половину дня посвятите отдыху, лучше всего за пределами города.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Раков

Будьте внимательны при решении профессиональных вопросов. Проявите усидчивость, активизируйте все свои аналитические способности. Довольно успешно удастся завершить работу, начатую ранее. Вероятна неожиданная поддержка и покровительство влиятельных лиц.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Львов   

В этот день на работе будет все удаваться. Любое дело, за которое возьметесь, доводите до конца - это не потребует больших усилий. При подписании договоров и заключении сделок нельзя действовать под влиянием импульса. В свободное от работы время не сидите в четырех стенах, а в компании с близкими людьми отправляйтесь на природу.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Дев  

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний. Неплохо идут дела с недвижимостью, общественная и политическая деятельность.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Весов 

Сегодня все будет идти по накатанной дорожке, не произойдет ничего, что вас сильно огорчит или обрадует. Проблемы могут возникнуть из-за торопливости, несогласованности действий внутри коллектива, собственных амбиций. Выбирайте наиболее важные дела и расправляйтесь с ними в первую очередь.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Скорпионов 

Вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите их прилагать в том или ином направлении. Подождите, когда вам дадут определенное задание и объяснят, как решить поставленные задачи. А если вы начнете проявлять инициативу, ваши начинания могут запороть на корню.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Стрельцов 

Есть вероятность не рассчитать свои силы и возможности. В связи с этим вы можете выбрать неправильную линию поведения и манеру разговора с коллегами и начальством. Постарайтесь не терять эмоционального равновесия и не выяснять отношений с окружающими.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Козерогов

Данное время больше располагает к неспешному выполнению дел. Вам придется справляться не только со своей нагрузкой, но и окружить заботой родных. Избегайте общения с людьми, чьи манеры вас раздражают. Лучше наблюдайте и анализируйте происходящее.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Водолеев

Для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно - это избавит вас от многих разочарований. Налаживайте отношения с людьми, чья помощь может понадобиться. Хорошее время для новых знакомств и романтических увлечений.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 5 октября 2020 для Рыб

Можно начать совместную работу над новым проектом, восстановить отношения, достигнуть договоренностей. Если в этот период поступят интересные предложения, не раздумывайте долго. В личной жизни не упустите свой шанс, дайте понять любимому человеку, что вы о нем заботитесь.

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Автор:

Телеграф
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