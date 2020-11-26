В чем встретить год Белого Металлического Быка, чтобы он был для вас удачным: советы для каждого знака зодиака

2021-й - год Белого Металлического Быка. Как сделать так, чтобы следующий год был удачным для вас? "Телеграф" публикует советы для всех знаков зодиака.

Овен

Не стоит забывать, что стихия Овна – огонь, поэтому представители этого знака зодиака с легкостью могут позволить себе блистать в прямом смысле этого слова. Не забывайте про асимметрию. Она может выражаться во всем, начиная от краев платья, заканчивая серьгами или элементами маникюра.

Телец

О, поздравляем! Вы в своей стихии, поэтому и все карты вам в руки. Представителям этого знака стоит обратить внимание на цвета земельного оттенка - бежевый, оливковый, коричневый, стиль бохо и на обувь с низким каблуком.

Близнецы

Вот кому стоит задуматься о нюдовых оттенках в выборе наряда. Стоит обратить внимание также на платья и юбки с запахом и высокими разрезами. При этом забудьте о мини, ваш вариант – однозначно макси.

Рак

Король вашей новогодней ночи – градиент. При этом, цвет и тон можете выбрать любой, главное, чтобы обязательным «ингредиентом» в вашем образе было плавное перетекание от светлого оттенка в темный.

Лев

Представители этого знака могут не отходить от своих обычных предпочтений в нарядах - броскость, яркость, блестки. Да, Львы любят, чтобы все везде блестело. Но отчего стоит воздержаться, так это от красного. Хотя Львы ох, как его любят. В отставку также лучше отправить наряды со звериным принтом, хотя они тоже – большая слабость для представительниц этого знака зодиака.

Дева

Представительницам Дев рекомендуется надеть в новогоднюю ночь брюки. Причем это могут быть брюки не в классическом варианте, а например, в виде комбинезона. Также прекрасно подойдет в этом случае топ с юбкой. Чем длиннее будет юбка, тем лучше. Помните, что главное условие – не показать ноги. Совсем!

Весы

О, здесь главный конек – асимметрия, которая может выражаться, например в непарных серьгах или платье, юбке с ассиметричным кроем. Попробуйте поиграть на контрастах. Выберите такой наряд, который никогда бы в жизни не надели. Только помните, что красный цвет в новогоднюю ночь 2021 года категорически запрещен.

Скорпион

Усмирите свой порыв к яркости. А лучше проявите свою индивидуальность в контрасте. Например, в данном контексте прекрасно подойдет черное платье или комбинезон с глубоким вырезом на спине. Или же это может быть более закрытое платье, но со смелыми аксессуарами.

Стрелец

Представительницам этого знака зодиака стоит обратить внимание на аксессуары из металла, причем, чем больше, тем лучше. При выборе тканей для новогоднего образа стоит отдать предпочтение люрексу, пайеткам, атласу, который обязательно должен быть блестящим, сатину.

Козерог

В выборе наряда Козероги на коне. Только им позволено встретить Новый год даже в пижаме. Правда яркости все же стоит добавить, например, сделав сочный маникюр, яркий макияж или прическу.

Водолей

Водолеям в эту новогоднюю ночь Бык предоставил большое пространство для фантазии. Главное условие – выбрать такой наряд, который для вас несвойственен. Новогодняя ночь для Водолеев – время удивлять и удивляться!

Рыбы

Ваш вариант – белый или светлая пастель. При этом только Рыбам Бык разрешил подразнить его в новогоднюю ночь. Поэтому если вы захотите накрасить губы красной помадой – дерзайте! Главное не перестараться!

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