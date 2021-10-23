Доставали спасатели: в Харькове в ДТП попали микроавтобус и легковушка (фото, видео 18+)

Водителю надели защитный воротник и могли отжать двери.

В Харькове возле 22 инфекционной больницы на улице Харьковских дивизий, 29 произошло ДТП — микроавтобус не разминулись с легковушкой. От удара машины вылетели на обочину и легковая врезалась в бетонную стену. Водителя пришлось доставать из машины спасателям.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям региона.

Столкновение микроавтобуса "Фольксваген" и "Шкоды" произошло в 10:45 субботы. Водителя легковушки 1978 года рождения зажало в салоне. Спасателям удалось разблокировать его, отжать дверь и достать.

Мужчину оперативно доставили в больницу

Пожарные также перекрыли утечку газа из ГБО в машине и смыли остатки топлива с дороги, чтобы предотвратить возгорание.

Расследовать это ДТП предстоит правоохранителям, но в соцсетях очевидцы сообщают, что за рулем белого микроавтобуса "Фольксваген" был пожилой мужчина, который проехал перекресток на запрещающих сигнал светофора. Водителя "Шкоды" госпитализировали.

Ранее "Телеграф" писал, что арендованное авто из системы каршеринга в Киеве столкнулось с грузовиком — авария закончилась трагически.