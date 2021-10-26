В Харькове студенты объявили забастовку из-за ситуации с COVID-19, но получили угрозы от руководства вуза

Студенты опасаются распространения COVID-19.

Студенты Харьковского политехнического института объявили забастовку из-за игнорирования ВУЗом рекомендаций Минобразования относительно дистанционного образования и якобы столкнулись с угрозами со стороны руководства.

Об этом сообщает телеграм-канал "Ху**ый Харьков".

Как известно, руководство МОН недавно обнародовало рекомендацию о том, что на фоне распространения коронавируса в Украине, заведениям высшего образования стоит перейти на дистанционный режим обучения с 25 октября по 15 ноября.

Впрочем, во вторник в сети появились фото, что ХПИ продолжает обучение в обычном режиме. Правда, как утверждается в сообщении "ХХ", учащихся решили пропускать в здание только по студенческим билетам.

Утверждается, что никакого замера температуры на входе не предусмотрено. Также добавляет проблем то, что некоторые из групп студенческих еще не получили.

Студенты перед входом в ХПИ

Читайте также: Категория В регионах "Когда мне позвонили из реанимации – я сразу все понял: жена умерла от коронавируса" Вакцинация – одна из самых надежных мер противостояния пандемии "короны", однако и она не всегда может уберечь от трагичного исхода

Это привело к тому, что негодующие студенты заявили о забастовке с пятницы, 29 октября, и отказались от очного посещения пар до выполнения рекомендации Минобразования.

К своим аргументам они причисляют то, что в руководстве ХПИ "умалчивает о смертях преподавателей", распространению случаев COVID-19 среди студентов, а также указывают на слова ректора о важности "дистанционки" во время пандемии.

Среди их требований: выполнение рекомендаций МОН и перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму преподавания.

Они подчеркивают, что их требования не являются отказом от пар.

На этом история не закончилась. После выдвижения "ультиматума", администраторам студенческого чата начали приходить угрозы якобы от руководства ХПИ, в которых недвусмысленно намекают на отключение воды для жителей общежития.

Как сообщалось ранее, в Украине за прошедшие сутки зафиксирован антирекорд по количеству новых смертей от коронавируса за все время эпидемии. Умерло 734 человека

Харьковская область несколько дней была в лидерах по распространению коронавируса, однако по состоянию на 26 октября, она спустилась в этом рейтинге на четвертое место, уступив "лидерство" Днепропетровской, Одесской и Запорожской областям.