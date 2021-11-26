Укр

Украина может получить свой аналог "Коронавака" уже через считанные месяцы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В Украине применяют 4 вакцины от коронавируса. Новость обновлена 26 ноября 2021, 22:51
В Украине применяют 4 вакцины от коронавируса.

В Украине от коронавируса полностью вакцинировались более 10,6 млн людей.

Вакцинация от коронавируса в Украине стала обязательной для многих профессий. Прививают украинцев четырьмя зарубежными препаратами. В Харькове готовятся производить свою инактивированную вакцину от COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге, как передает "Интерфакс-Украина".

На предприятии "Лекхим-Харьков" готовят цех под разлив вакцин от коронавируса, вероятно там же смогут разливать вакцины от гриппа и, по запросу правительства, от полиомиелита.

Инактивированная вакцина в Украине на данный момент сертифицирована одна — Coronavac от китайского производителя. Она одобрена Всемирной организацией здравоохранения и имеет самый маленький интервал между дозами — от 14 до 28 дней.

В инактивированной вакцине вирус или похожий микроорганизм находится в неживом состоянии, сообщает ВОЗ.

Локализированно вакцину хотят начать производить с 2022 года. Ожидается, что выпуск наладят в формате шприца с одной дозой, чтобы не было необходимости дополнительных манипуляций, например, разведения.

Ранее "Телеграф" писал, что у вакцинации от коронавируса могут быть "побочки" и после нее можно получить документы нескольких видов. Также сообщалось, что в мире появилась новая мутация вируса, которая напугала ВОЗ.

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Теги:
#Харьков #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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