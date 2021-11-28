Харьковская область вернулась в "желтую зону"

Теперь в Украине четыре области в "желтой зоне".

В Украине на фоне роста количества новых госпитализаций с COVID-19 принято решение вывести Харьковскую область из "оранжевой" зоны и вернуть ее в "желтую".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Таким образом в Украине по состоянию на 28 ноября в "желтой" зоне находятся пять областей. Туда помимо Харьковщины также входят Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне в настоящее время находится Полтавская область. Остальные украинские регионы остаются в "красной".

Стоит напомнить, что "желтая зона" на всей территории страны была введена еще в сентябре. Харьковская область за это время побывала в "оранжевой", но в "красную" так и не переходила.

Коронавирус по регионам

Как сообщалось ранее, в Минздраве ранее заявляли, что две области могут покинуть "красную зону" еще до начала декабря. Речь шла о Львовской и Луганской областях, их планировали вывести сразу в "желтую зону".

На фоне этого также в ведомстве заявили о планах об ужесточении карантинных правил "желтой зоны". Например, там предусматривалось ужесточение контроля за "ковидными" сертификатами и увеличения штрафов для заведений, которые не проверяют их надлежащим образом.