Укр

Под Харьковом взорвали дамбу: что произошло

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Дамба в Печенегах
Дамба в Печенегах

На дамбе Печенежского водохранилища произошел взрыв.

На дамбе в поселке Печенеги, что неподалеку от Харькова, военнослужащими ВСУ было взорвано дорожное полотно, чтобы остановить продвижение оккупационных войск.

Об этом пишет местное издание Newsroom со ссылкой на главу Печенежской громады Александра Гусарова.

Он отметил, что перед взрывом, жителей соседних улиц было предупреждено, а затем переселено в другие районы поселка.

Сам шлюз дамбы поврежден не был.

Кроме того, он сообщил, что в селе Мартовое было повреждено электроснабжение, из-за чего населенный пункт остался без света.

Печенеги на карте
Печенеги на карте

Как сообщалось ранее, Россия начала военное вторжение ранним утром 24 февраля из-за чего на всей территории страны было введено военное положение.

Согласно последним данным, наиболее тяжелая ситуация на Юге Украины, в частности наносятся удары по инфраструктуре близ Геническа, Скадовска и Новой Каховки.

Вечером стало известно о том, что российские войска установили контроль над Чернобыльской АЭС, а также аэропортом в Гостомеле, что под Киевом.

Вместе с тем Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что блицкрига у России не получилось.

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#Украина #Россия #Харьковская область
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