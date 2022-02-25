В Харькове оккупанты попали снарядом в жилые дома: фото разрушений

Информации о пострадавших пока нет

В пятницу, 25 февраля, Харьков неоднократно подвергался обстрелам российских оккупантов. В результате одной из атак было повреждено несколько многоквартирных домов в районе Северной Салтовки.

Подробности передает "Суспільне Харків", ссылаясь на местные Telegram-каналы.

Предварительно утверждается, что обстрел домов произошел по улице Натальи Ужвий. Какими именно снарядами велся огонь, не сообщается.

Фото с места происшествия подтверждают массовые разрушения в поврежденных зданиях.

Обстрелянные стены, разбитые окна (нередко даже металлопластиковые), двор усеян обломками стекла. Известно о повреждении газовой трубы.

Информация о жертвах или раненых в результате такого циничного нападения пока отсутствует.

Дополнительно известно, что из-за атаки российской армии повреждения получили газопровод высокого давления, расположенного в Изюмском районе. Поэтому более 500 семей и важных объектов инфраструктуры Харьковщины остались без газа.

Отметим, что подобные цинические атаки не редкость для российского оккупанта. За несколько часов до этого армия противника нанесла прицельные удары по городу Ахтырка Сумской области. В результате атаки "Ураганов" были повреждены местные дома, а также один из детских садов. Есть раненые дети и несколько погибших взрослых.

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