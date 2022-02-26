Харьковщина дает отпор российскому врагу

Враг отступает, однако передвигаться по городу опасно

Украинские военные героически продолжают отстаивать Харьковскую область, несмотря на атаки российских оккупантов, сообщает глава Харьковской военной областной государственной администрации Олег Синегубов.

Вчера оккупационные войска продолжали боевые действия по направлению Дергачев, Циркунов и Чугуевска. Были попытки прорвать оборону со стороны Высокого. За вчера враг понес очень большие потери. Более ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых врагов.

Украинские воины героически отстаивают границы города и перекрывают все направления.

Вчера были случаи прорыва обороны. Несколько вражеских танков вошли в город, после чего были уничтожены и контроль был восстановлен нашими войсками.

После серьезного сопротивления наших героев враг начал позорно целиться из артиллерии по социальной инфраструктуре, снаряды попали в центр крови на Алексеевке и детскую областную больницу.

Повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ. Были попытки уничтожить военные объекты в центре города. К сожалению, есть пострадавшие.

Сейчас комендантский час завершен, однако, передвигаться по городу опасно!!!

Ночью работали диверсионно-разведывательные группы врага. Их цель — завербовать гражданское население, определить цели и заложить электронные метки для вражеской артиллерии. Оккупанты работают группами от двух до пяти человек. Обо всех случаях обнаружения подозрительных лиц сообщайте полиции или военным!

"Мы фиксируем случаи повреждений газопроводов, электросетей, водопроводов и другой критически важной инфраструктуры населенных пунктов области. Ремонтные бригады уже приступили к аварийным работам. Да, обстрелы продолжаются, но мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждения. Выходить из укрытий опасно! Ожидаем массивного обстрела наших позиций из вражеской артиллерии и самолетов", — подчеркивает Синегубов.

Глава Харьковской военной ОГА отметил, что находится в Харькове и постоянно поддерживает связь с центральными государственными органами власти и верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским.

"Уважаемые граждане! Я горжусь вашей выдержкой и верой в нашу армию — у наших героев. Вы уже многое сделали, но надо и дальше сохранять спокойствие, иметь холодную голову и горячее сердце. От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких. Доверяйте только официальным источникам информации. С нами правда и Бог, за нами победа! Держимся и поддерживаем наших украинских защитников!", — призывает Синегубов.