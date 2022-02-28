Укр

Обстрел Харькова: первые данные по жертвам (фото, видео 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1532
Харьков в огне обстрелов Новость обновлена 28 февраля 2022, 15:30
Харьков в огне обстрелов

Погибшие — обычные харьковчане, оказавшиеся на улице

Харьков 28 февраля уже несколько раз подвергался обстрелам артиллерии оккупантов. Последний стал самым масштабным – гатили по жилым кварталам Шевченковского района (Алексеевка). Многочисленные видео и фото разваленных построек, сожженных автомобилей и тел погибших выкладывают в соцсетях города.

В Харьковском городском совете сообщили данные о раненых. Они уточняют, что поскольку обстрел закончился недавно, окончательное количество погибших и травмированных неизвестно. После последнего на 15 часов обстрела в больницы города попали 15 военных и 16 гражданских, к сожалению, одна женщина скончалась.

В общей сложности за сутки количество раненых — 44, из них военных — 20. Умерли двое военных и пятеро гражданских.

Осторожно – следующие кадры могут быть шокирующими для вас.

В другом районе Харькова, на улице Шевченко, также зафиксированы масштабные разрушения в результате обстрела.

Как писал Телеграф, с утра обстреливали также микрорайоны Горизонт, поселок Жуковского и улицу Балакирева (также в Шевченковском районе Харькова).

Обстрел мирного населения Харькова произошел во время переговоров в Беларуси между Украиной и Россией.

Теги:
#Война #Харків #Обстріл
В Харькове много погибших мирных жителей
Харьков
Россияне из "Градов" обстреляли жилые кварталы Харькова — много жертв среди мирного населения (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Харькове много погибших мирных жителей
Россияне из "Градов" обстреляли жилые кварталы Харькова — много жертв среди мирного населения (видео)
Дата публикации
Категория
Российский "Панцирь"
Украинские военные захватили новейшее русское оружие: видео уже в сети
Дата публикации
Категория
Украина сражается на войне за мир во всей Европе
Украина подает заявку на членство в ЕС: детали
Дата публикации
Категория
В Беларуси прошли первые за время войны переговоры Украины с Россией (обновляется)
В Беларуси прошли первые за время войны переговоры Украины с Россией (обновляется)
Дата публикации
Категория
Российская армия продолжает атаковать, неся большие потери
Война – день 5: Украина подвергается бомбежкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину (обновляется)