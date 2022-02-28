Укр

"Люди вышли в аптеки, за водой": подробности массового убийства харьковчан армией Путина

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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"Люди вышли в аптеки, за водой": подробности массового убийства харьковчан армией Путина Новость обновлена 28 февраля 2022, 16:21

РФ ведет стрельбу по районам, где нет военной инфраструктуры и позиций ВСУ

Власти Харьковской области назвали то, что сейчас происходит в Харькове военным преступлением и геноцидом украинского народа.

Губернатор Олег Синегубов говорит, что в данный момент враг ведет стрельбу по районам, где нет военной инфраструктуры и позиций ВСУ.

По его словам, обстрелы происходят в районах Алексеевки, Павлового Поля и Салтовки.

"Погибают десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой. Это грех. Россия использует тяжелое артиллерийское оружие! Из-за обстрелов, которые ведутся до сих пор, не можем даже задействовать вовремя спасательные службы и ликвидировать последствия. Только в эту минуту 11 погибших, десятки раненых", — говорит губернатор, уверяя, что Харьковщина остается едина и выстоит.

Обстрел Харькова

Напомним, ранее в сеть выложили новое видео, на котором видно, что на самом деле происходит в первой столице Украины.

Ранее сообщалось, что на трассе Изюм-Харьков российские военные открыли огонь по автобусу. Было ранено 14 мирных человек.

Также "Телеграф" сообщал, что в войне против России в Харьковской области погиб местный депутат Сергей Глущенко. Мужчина решил встать на защиту Украины сразу после полномасштабного вторжения войск Путина на нашу территорию.

Теги:
#Харьков #Убийство #Обстрел #Война
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