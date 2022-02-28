Под Харьковом полиция уничтожила два вражеских танка (видео)

Полицейские нанесли удар врагу, пока тот временно захватил город Дергачи на Харьковщине

В Дергачах Харьковской области, где оккупанты совершили обстрелы по жилым кварталам в Харькове 28 февраля, полицейские уничтожили два российских танка. И это в то время, когда город заняли оккупанты — временно. Как передает "Телеграф", об этом информирует страница "Полиция Харьковской области" в Фейсбуке, публикуя соответствующее видео.

По данным правоохранителей, в город вошли российские военных и временно оккупировали его.

"Дергачи сегодня временно подконтрольны врагу, но это не имеет никакого значения. Вражеская техника пылает и там", — говорится в сообщении полиции.

Подчеркивается, что все силы – военные, нацгвардейцы, терроборона и простые граждане – не дадут врагу оккупировать Украину. Поэтому защита нашей страны будет продолжаться даже в тех населенных пунктах, которые временно взяли под контроль российские силы.

Напомним, войска Путина нанесли удары по Харькову, обстреливая спальные кварталы. Как рассказали "Телеграфу" в ХОГА, сильные обстрелы в Харькове были целенаправленными. Среди мирных жителей есть жертвы, многие люди получили травмы. Враг попал в дома и объекты инфраструктуры. По прогнозам ведомства, нельзя отрицать дальнейшего наступления России на Харьков.