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Под Харьковом полиция уничтожила два вражеских танка (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Танк оккупантов. Фото: Нацполиция Новость обновлена 28 февраля 2022, 19:53
Танк оккупантов. Фото: Нацполиция

Полицейские нанесли удар врагу, пока тот временно захватил город Дергачи на Харьковщине

В Дергачах Харьковской области, где оккупанты совершили обстрелы по жилым кварталам в Харькове 28 февраля, полицейские уничтожили два российских танка. И это в то время, когда город заняли оккупанты — временно. Как передает "Телеграф", об этом информирует страница "Полиция Харьковской области" в Фейсбуке, публикуя соответствующее видео.

По данным правоохранителей, в город вошли российские военных и временно оккупировали его.

"Дергачи сегодня временно подконтрольны врагу, но это не имеет никакого значения. Вражеская техника пылает и там", — говорится в сообщении полиции.

Подчеркивается, что все силы – военные, нацгвардейцы, терроборона и простые граждане – не дадут врагу оккупировать Украину. Поэтому защита нашей страны будет продолжаться даже в тех населенных пунктах, которые временно взяли под контроль российские силы.

Дергачи-Харьков. Карта.
Дергачи-Харьков. Карта.

Напомним, войска Путина нанесли удары по Харькову, обстреливая спальные кварталы. Как рассказали "Телеграфу" в ХОГА, сильные обстрелы в Харькове были целенаправленными. Среди мирных жителей есть жертвы, многие люди получили травмы. Враг попал в дома и объекты инфраструктуры. По прогнозам ведомства, нельзя отрицать дальнейшего наступления России на Харьков.

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#Харьков #Дергачи
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