Бьют по подстанциям: обстрелянный Харьков остался без света и воды

Харьковчане лишись электричества и водоснабжения из-за действий оккупантов

В Харькове, который 28 февраля подвергся сильным обстрелам, российские захватчики уничтожают подстанции. В результате мирные жители в ряде районов сидят без воды и электричества. Как сообщает "Телеграф", об этом рассказал мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала "1+1".

Так, в понедельник, 28 февраля, в Харькове из-за обстрелов повреждена подстанция АО "Харьковоблэнерго". Часть домов Слободского, Немышлянского и Индустриального района временно остаются без электро- и водоснабжения. Руководство города уверяет, что коммунальщики делают все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее.

"Сейчас начали взрывать наши подстанции. Часть районов остались без электроэнергии, соответственно, возникают проблемы с водоснабжением и теплом", — рассказал о ситуации в Харькове Терехов.

По словам Терехова, идет война, нацеленная на уничтожение народа. Действия российских захватчиков он называет преступлением перед всем миром.

Напомним, в Харьковской ОГА не отрицают возможного дальнейшего наступления на город. Там уверены, что оккупанты сознательно били по жилым кварталам. В городе много погибших мирных жителей. Некоторые из них выбрались ненадолго из укрытия, чтобы пополнить запасы питьевой воды, но были убиты российскими военными.