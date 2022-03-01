Укр

Бьют по подстанциям: обстрелянный Харьков остался без света и воды

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Обстрелы в Харькове 28 февраля Новость обновлена 01 марта 2022, 00:13
Обстрелы в Харькове 28 февраля

Харьковчане лишись электричества и водоснабжения из-за действий оккупантов

В Харькове, который 28 февраля подвергся сильным обстрелам, российские захватчики уничтожают подстанции. В результате мирные жители в ряде районов сидят без воды и электричества. Как сообщает "Телеграф", об этом рассказал мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала "1+1".

Так, в понедельник, 28 февраля, в Харькове из-за обстрелов повреждена подстанция АО "Харьковоблэнерго". Часть домов Слободского, Немышлянского и Индустриального района временно остаются без электро- и водоснабжения. Руководство города уверяет, что коммунальщики делают все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее.

"Сейчас начали взрывать наши подстанции. Часть районов остались без электроэнергии, соответственно, возникают проблемы с водоснабжением и теплом", — рассказал о ситуации в Харькове Терехов.

По словам Терехова, идет война, нацеленная на уничтожение народа. Действия российских захватчиков он называет преступлением перед всем миром.

Напомним, в Харьковской ОГА не отрицают возможного дальнейшего наступления на город. Там уверены, что оккупанты сознательно били по жилым кварталам. В городе много погибших мирных жителей. Некоторые из них выбрались ненадолго из укрытия, чтобы пополнить запасы питьевой воды, но были убиты российскими военными.

Теги:
#Харьков #Война
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