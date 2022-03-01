"Душите эту тварь е*учую": харьковчане на фоне разрушенного центра города обратились к россиянам (видео)

Горожане будут бороться за разгромленный Харьков до последнего

Жители Харькова, центральную площадь которого днем 1 марта разгромили оккупанты, обратились к россиянам с призывом прекратить вторжение России в Украину. Как сообщает "Телеграф", видео было опубликовано в социальных сетях во вторник.

Так, харьковчане в ролике заявили об обращении к "адекватным русским". Видео снято как раз на фоне здания областной государственной администрации, расположенной в центре города.

"Остановитесь! Выходите у себя там, пока не поздно. Душите эту тварь е*учую!" – выкрикивают харьковчане в ролике.

Подытоживают свою речь жители Харькова уже широко известными в Украине лозунгами: "Российская ракета, пошла на*уй! Русский военный корабль, иди на*уй!"

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика! (18+)

Напомним, две крылатые ракеты России приземлились на одну из крупнейших площадей Европы. Причем российские захватчики открыли огонь, когда уже не действовало комендантское время, и жители вышли на улицу пополнить запасы еды, воды или медикаментов. В результате удара в Харькове погибло как минимум 10 человека, а еще 35 – получили ранения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на авиаудар в центре Харькова отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал произошедшее настоящим террором, который Украина никогда не сможет простить России.