ВСУ пошли в наступление и движутся к границе еще в одной области

В Харьковской области противник уже не предпринимает попыток устраивать масштабные атаки

Украинские войска перешли в контратаку против российских оккупантов в чертах Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов во время эфира на канале Рада.

"К примеру, линию противника они отодвинули в сумском направлении от Харькова, полностью заняв позиции государственной границы", — сказал он.

По его словам, россияне это понимают и уже не пытаются проводить массированное наступление боевой техникой, а вместо этого просто прощупывают почву. Синегубов указал, что накануне противник двинулся 3-4 танками и был уничтожен, после чего остатки войск просто разбежались и даже оставили один танк в качестве трофея для украинских защитников.

Вместе с тем он считает, что россия продолжает наносить ракетные удары по городу из-за того, что не может одолеть бойцов ВСУ.

Что касается ситуации в самом Харькове, то по его словам, в некоторых районах наблюдается отсутствие электричества или отопления. При этом чиновник объяснил, что если в какой-то дом попала ракета или бомба, то проживать там уже не возможно, а потому восстанавливать туда подачу воды или света пока нет смысла.

В настоящее время по городу организованы логистические центры, в которые передаются продукты питания и медикаменты, однако их сложно передавать на окраины, в частности на ХТЗ и Северную Салтовку.

Как сообщалось ранее, Харьков после начала войны подвергся массивным обстрелам со стороны россиян, из-за чего некоторые районы были превращены в руины.