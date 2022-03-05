ВСУ пошли в наступление и движутся к границе еще в одной области
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В Харьковской области противник уже не предпринимает попыток устраивать масштабные атаки
Украинские войска перешли в контратаку против российских оккупантов в чертах Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов во время эфира на канале Рада.
"К примеру, линию противника они отодвинули в сумском направлении от Харькова, полностью заняв позиции государственной границы", — сказал он.
По его словам, россияне это понимают и уже не пытаются проводить массированное наступление боевой техникой, а вместо этого просто прощупывают почву. Синегубов указал, что накануне противник двинулся 3-4 танками и был уничтожен, после чего остатки войск просто разбежались и даже оставили один танк в качестве трофея для украинских защитников.
Вместе с тем он считает, что россия продолжает наносить ракетные удары по городу из-за того, что не может одолеть бойцов ВСУ.
Что касается ситуации в самом Харькове, то по его словам, в некоторых районах наблюдается отсутствие электричества или отопления. При этом чиновник объяснил, что если в какой-то дом попала ракета или бомба, то проживать там уже не возможно, а потому восстанавливать туда подачу воды или света пока нет смысла.
В настоящее время по городу организованы логистические центры, в которые передаются продукты питания и медикаменты, однако их сложно передавать на окраины, в частности на ХТЗ и Северную Салтовку.
Как сообщалось ранее, Харьков после начала войны подвергся массивным обстрелам со стороны россиян, из-за чего некоторые районы были превращены в руины.
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