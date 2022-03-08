Бежали до границы: под Харьковом украинские военные разбили группу российских десантников

Наши военные ликвидировали 70 из 120 российских десантников, планировавших наступление на Харьков.

Украинские военнослужащие сорвали высадку российского десанта в Волчанском районе Харьковщины. ВСУ и терроборона убили 70 оккупантов из 120, а остальные бежали вплоть до российской границы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в собственном Telegram-канале.

По его словам, российские оккупанты на 3 вертолетах высадили десантно-штурмовую группу в составе 120 человек, которые дальше должны были двигаться на Харьков. Однако планы противнику не удалось реализовать, ведь на месте ВСУ и терроборона убили около 70 оккупантов, а остальные десантники сбежали в сторону российской границы.

Что касается общей обстановки в области, то, по словам Синегубова, российский враг не предпринимает даже попыток активного наступления, кроме отдельных обстрелов окраин города.

Также он добавил, что сухопутная часть города полностью контролируется вооруженными силами Украины. Групп регулярных вражеских войск в городе нет, диверсионно-разведывательных групп тоже нет. Отдельных диверсантов быстро обнаруживают и ликвидируют украинские военные. В частности, в 7 утра 8 марта была задержана женщина-разведчица, которая собирала данные о военных объектах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину прибыл элитный канадский снайпер, который будет бороться вместе с нашими военными против российских оккупантов.