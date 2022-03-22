Зеленский объяснил, что у россиян означает "денацификация"

Президент Украины рассказал о преступлениях россиян за день.

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил 26-й день войны россии против Украины, отметив, что с каждым днем становится все более понятным значение для оккупантов слова "денацификация".

Об этом говорилось в видеообращении главы государства, опубликованном в ночь на вторник, 22 марта.

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Зеленский напомнил, что 21 марта в Харькове российские оккупанты убили Бориса Романченко — бывшего узника нацистских концлагерей. Снаряд попал прямо в многоэтажку, где жил 96-летний мужчина.

"Вдумайтесь, пожалуйста, сколько всего он прошел. Он выжил в Бухенвальде, Дора-Мительбауме, Пенемюнде и Берген-Бельзени — в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами, а был убит российским снарядом, ударившим по обычной харьковской многоэтажке", — сообщил Зеленский.

Президент добавил, что с каждым днем этой войны становится все очевиднее, что у россиян означает "денацификация" — это обстрелы мирных митингующих в Херсоне, огонь по колонне с детьми в Запорожской области и другие преступления против человечности, совершаемые россиянами в Украине.

"Это был день тяжелых событий, тяжелых выводов, но это был еще один день, который приближает нас всех к победе нашего государства", — подытожил он.

Справка: Борис Романченко — пережил нацистские лагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. В первый из них он попал в 15-летнем возрасте в 1942 году, затем его перекидывали из одного в другой вплоть до конца войны (1945), пока Германию не освободили от нацистов. При жизни он рассказывал, что в 18-летнем возрасте после освобождения из лагерей весил всего 35 килограммов, но вопреки всему ему удалось выжить. Романченко активно агитировал за память о преступлениях нацистов, работал с фондом мемориала памяти концентрационных лагерей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский раскрыл детали по референдуму по Крыму и Донбасс.