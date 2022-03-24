Душу и тело положим, но устоим: что говорят в Харькове о войне (видео)

Дети, женщины и старики прячутся в подземке от обстрелов и верят в Украину

Харьков в числе первых попал под обстрелы российских оккупантов и едва ли не больше всего пострадал от агрессии рф, — однако люди там даже спустя месяц войны продолжают отстаивать независимость Украины.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в харьковском метро, где люди прячутся от обстрелов, и узнал их мнение о происходящем.

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Как известно, Харьковская область граничит с россией, и до войны в Харькове было большинство русскоговорящих жителей, однако месяц войны серьезно все изменил, — на видео вы можете слышать, как многие говорят на украинском, хотя явно до этого общались на русском.

Некоторые жители рассказывают, что сидят в метро с самых первых дней войны целыми семьями, многие с детьми грудничками, котами и собаками, некоторые переехали из других городов, а некоторые, — своими глазами видели смерти близких.

"Харьков стоит и мы будем стоять до последнего. Мы не будем падать на колени, мы будем до последнего бороться за наши жизни, за будущее наших детей. Это наш город. Это наша страна, мы никуда отсюда не денемся. Конечно, убивают, насилуют, мародерством занимаются, но все равно мы устоим. Пока наши силы стоят, мы будем стоять. Нам некуда бежать, нас никто нигде не ждет, мы тут, это наш дом. Мы никуда отсюда не уйдем, мы будем стоять до последнего. Душу и тело мы положим за нашу свободу", — в частности, рассказала одна из женщин.

Смотрите больше мнений, высказанных харьковчанами спустя месяц войны на нашем канале:

Напомним, ранее "Телеграф" показывал яркий фоторепортаж, как сейчас выглядит Харьков после всех обстрелов.