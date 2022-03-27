Украинские бойцы сбили новейший российский самолет: что известно

Даже новые разработки не спасают россиян от возмездия ВСУ

На Харьковщине в Изюмском районе украинские защитники смогли навсегда "приземлить" боевой российский самолет Су-34. Примечательно, что эта авиатехника является одной из новейших в армии страны-агрессора, которая уже 32-й день подряд ведет кровавую войну против Украины.

Информацию подал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

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Известно, что ликвидацией самолета занимались бойцы мобильных подразделений противовоздушной обороны ВСУ. Их прицельности не помешало даже то, что в Изюмском направлении до сих пор продолжаются активные боевые действия.

Отметим, что Су-34 впервые взлетел в небо в 1990 году, однако все это время его техническая составляющая дорабатывалась и улучшалась. Окончательно российская армия взяла его на вооружение в 2014-м.

Так выглядит Су-34

Авиасудно относится к сверхзвуковым истребителям-бомбардировщикам и способно наносить удары на расстоянии 150-600 километров от места непосредственного ведения боев. Также считается, что Су-34 хорошо способен противостоять средствам ППО и различного рода глушилкам. Однако даже подобная техническая модификация не уберегла очередного оккупанта от справедливого наказания за вторжение на чужую землю.

Реактивные двигатели оккупационной авиатехники больше не заведутся

Напомним, что ранее мы рассказывали, что на Киевщине украинские защитники смогли разбить целый командный пункт российских военных. Нанесены серьезные потери личному составу и техническому обеспечению врага. Видео атаки, к слову, вышло очень эффектным.