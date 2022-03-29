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Большие глупые дети: украинский защитник с передовой разочаровался в военных рф

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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После оккупантов остаются руины Новость обновлена 29 марта 2022, 10:20
После оккупантов остаются руины

Солдаты рф только разрушают все вокруг

Харьков и область — один из регионов, которые сполна ощутили на себе, какой "русский мир" несут с собой "освободители". Город поливают огнем и разрушают бомбами и ракетами с начала войны. "Выжженную землю" после себя оставляют и российские военные на земле. У них есть на это разрешение руководства.

Про то, как российские военные мародерствуют, а затем просто сжигают дома мирных украинцев рассказал нацгвардеец с позывным "Панда". Его война застала в казарме. Со второго дня войны он уничтожает российских захватчиков — тогда удалось обезвредить вражеский "Тигр" и "Камаз с боеприпасами". После — украинские защитники отработали врага, который войдя в село начал пьянствовать и "кошмарить" местных жителей.

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"Панда"
"Панда"

"Панда" рассказывает, что среди пленных много молодых людей — по 20-22 года. Они бросили технику и боеприпасы в открытую и пошли к местным:

"Заходили в дома, переворачивали все вверх дном. Забирали еду, спиртное, технику, телефоны, деньги, все, что имеет ценность. Очень много сожженных домов. Они поджигают ограбленные дома, чтобы потом не было возможности судить их за военные преступления", — рассказал нацгвардеец.

Последствия "русского мира"
Последствия "русского мира"
Разрушения в Харькове
Разрушения в Харькове

Один из пленных оккупантов сообщил, что это у них такой приказ — брать можно что угодно, но оставлять после себя выжженную землю. При этом Панда говорит о военных рф, как о глупых и невоспитанных детях. Правда отмечает, что россияне знали — куда и зачем едут, как минимум на уровне руководства — были и транспортные накладные, и командировочные листы.

Панда предупреждает — тех, кто верит в российскую пропаганду и уверенны в своей безнаказанности "под Харьковом их ждет "контрастный" душ, который они надолго запомнят".

Последствия обстрелов в Харькове
Последствия обстрелов в Харькове

Нацгвардеец говорит, что россияне обстреливают артиллерией, потому что надеются, что им не "прилетит" в ответ, но — это не на долго: "рано или поздно всех найдем".

Как ранее писал "Телеграф", россияне обстреливали не только жилые дома и инфраструктуру, но и били по церквям, разрушив сооружения с более чем 150-летней историей.

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#Харьковская область #Война #Россияне
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