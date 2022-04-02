Укр

Бабушкины пирожки и водочка "для гурманов": простые украинцы травят и убивают оккупантов-мародеров

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Украинцы отравляют оккупантов убийственными пирожками и водкой Новость обновлена 02 апреля 2022, 20:13
Украинцы отравляют оккупантов убийственными пирожками и водкой

Российское командование списывает такие случаи на так называемые "не боевые потери".

Украинцы сопротивляются российским военнослужащим всеми доступными средствами. Так, украинцы под Изюмом на Херсонщине "угостили" россиян из 3-й мотострелковой дивизии рф отравленными пирожками, а еще 500 военнослужащих — алкоголем неизвестного происхождения.

Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления разведки МОУ.

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Отмечается, что в результате отравления пирожками скончались двое российских солдат, а еще 28 находятся в реанимации. Отравленных мирным населением захватчиков российское командование списывает как "небоевые потери".

Напомним, что на 37-день военного противостояния российская армия потеряла в Украине около 17,8 тысячи солдат и офицеров, а также больше 630 танков. Отметим, что российские оккупанты не устают бросать или собственноручно уничтожать свою технику.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в белорусском городе Наровля российские военные открыли рынок для торговли награбленным в Украине имуществом. На "базаре" оккупанты продают стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценности, авто, ковры, игрушки.

Теги:
#Украина #Отравление #Алкоголь #Харьковская область #Оккупанты
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