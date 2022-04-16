Укр

Враг не откажется от Харьковского направления: глава области назвал самую горячую точку

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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российские захватчики Новость обновлена 16 апреля 2022, 13:59
российские захватчики

Оккупационные войска готовятся к наступлению близ Изюма

российские захватчики не откажутся от наступлений на Харьковщину, а самой горячей точкой ведения боевых действий остается Изюмское направление. Именно туда руководство российской армии продолжает стягивать войска, чтобы сделать свое присутствие на Луганщине и Донбассе более мощным.

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Информацию об этом, общаясь с корреспондентом "Телеграфа", сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, комментируя ситуацию в области и отвечая на вопрос, касающийся наиболее опасных направлений в Харьковской области.

"Самая горячая точка – это Изюмское направление, куда враг переправляет свои войска, чтобы усилить присутствие в Луганской и Донецкой областях. Они не могут отказаться от Харьковского направления, поэтому терроризируют мирное население и деморализуют наших военных. Но это только воспламеняет наши сердца гневом против каждого русского воина. Ничто так не объединяло Харьковщину как эти события", — сказал Синегубов.

Более подробно ознакомиться с событиями на Харьковщине можно в материале "Телеграфа": "Вторая армия мира" фактически ведет войну против гражданского населения — председатель Харьковской ОВА Синегубов".

Ранее сообщалось, что россия планирует оцепить украинскую армию на востоке Украины. О возможных сценариях развития боев за Донбасс рассказал боец ССО Минобороны страны.

Теги:
#Харьков #Россия #Война #Наступление
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