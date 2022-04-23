Взрыв превратил в месиво лицо девочки из Чугуева: трогательная история, что с ней стало

Врачи говорят, что пригодится не пластика, а другая процедура

Случай 15-летней Марины из Чугуева Харьковской области — очередной пример человеческой стойкости и бесчеловечного отношения российской армии к украинцам. Девочка получила серьезные ранения при очередном взрыве в городе и чудом осталась в живых. О пережитом ужасе ей теперь постоянно напоминают грубые шрамы на лице.

Трогательной историей маленькой украинки поделилось "Общественное".

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Как рассказывает Яна, мама Марины, дочь получила серьезные травмы в первый день войны, 24 февраля. Самой женщины тогда дома не было — она медсестра, так что поехала утром на работу. Дочери позвонила уже через несколько часов, когда поняла, что происходит, и велела собираться к ней. Однако девочка так и не приехала.

От Чугуева до Харькова – 20 км на машине.

"Она начала собираться, был очередной взрыв, взрывная волна — и Марина оказалась под окнами, под стеклом, шкаф завалился. Ее лицо порезало. Я не знала, что произошло с ней, она просто не брала трубку", — вспоминает Яна пережитое.

Когда женщина очутилась дома, то не узнала собственное жилье. Взрывная волна снесла и окна, и дверь. Дочери уже на месте не было — ее на "скорой" забрали врачи.

Так после взрыва выглядит дом, в котором жили Яна и Марина

Цитируя медиков, Яна говорит, что дочь родилась в рубашке. Она получила серьезные осколочные ранения лица, также была ранена нога.

"В первые дни было месиво. Через три недели еще одно стекло начало вылезать из щеки, начал организм отталкивать его. Вытащили еще одно стекло", — объясняет женщина.

Марина до и после ранения

Сама девочка, несмотря на врожденную, по словам мамы, "плаксивость", героически переносит все выпавшие на ее долю испытания. Однако теперь у нее появился страх дверей, зеркал и окон, она спит под одеялом с головой и всего несколько недель назад перестала прятаться от всякого звука.

Также Марина пока все еще отказывается гулять на улице — боится каждой проезжающей машины и тому подобное. Даже выходя на ступеньки дома, пытается как можно быстрее вернуться в собственную комнату. А еще, судя по всему, не слишком готова смотреть на себя в зеркало.

"Я ей говорила: "Главное, что жива. Все остальное можно поправить. Тот, кому ты нужна, будет любить тебя такой, как ты есть", — рассказывает Яна.

Так девочка выглядит уже через несколько недель после ранения

Очевидно, что женщине тоже непросто — какое-то время после взрыва она просто не знала, в каком состоянии ее дочь. Сейчас о том страшном времени напоминает только поведение Марины и швы на лице. Самые грубые пришлись на лобную область — у одной брови натянута кожа, почти вдвое выше, чем должно быть. Она говорит, что врачи дочери пообещали: это можно исправить с помощью лазерной шлифовки, а не полноценной пластики. Но больше чугуевчанка беспокоится о психологическом здоровье ребенка — потому что это "починить" труднее.

Фото Маринки до войны и ранения

Сейчас Маринка пытается прийти в себя. Заниматься уроками пока не может — сложно сосредоточиться. Впрочем, решила рисовать, чтобы отвлекаться. Ее мама очень надеется, что дочери удастся пережить этот страшный период, который пришелся на переходный возраст, являющийся весьма не простым.

Добавим, что на сегодняшний день в Чугуеве осталось около 30% населения, которое здесь проживало до начала войны. Больше пожилых людей, хотя есть и молодежь. В основном выживают благодаря гуманитарке и помощи волонтеров.

История Марины из Чугуева — один из многих эпизодов жизни украинских детей в войну. Напомним, что ранее мы рассказывали о четырехлетней Алисе, которая с нетерпением ждет спасения из бункера в Мариуполе.

Также "Телеграф" писал о том, как наши военные смогли порадовать 10-летнюю Иванку из Сумщины, у которой оккупанты на блок-посте отобрали мобильный телефон.