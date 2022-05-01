"Не время плакать": харьковчанка в самом опасном районе города помогает десяткам соседей

Женщина из Харькова продолжает готовить горячую еду для всех нуждающихся в пострадавшем от обстрелов районе города

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину, Харьков стал одним из первых городов, который ощутил на себе массированные обстрелы и бомбардировки. Однако даже спустя более двух месяцев продолжающихся боев в городе остается много людей, а некоторые продолжают жить и в наиболее "горячих" районах, вроде Северной Салтовки.

"Телеграфу" удалось пообщаться с одной из местных женщин, которая в эти нелегкие дни остается в своем доме, где ежедневно готовит еду для жителей близлежащих домов.

По ее словам, за два месяца войны многие эвакуировались в безопасные места, однако за едой все еще продолжают приходить люди разных возрастов.

"Бывает до тридцати человек. Когда праздники были, приходило меньше", — говорит она.

Продукты, говорит она, доставляют либо местные жители, либо волонтеры. Неравнодушные граждане даже привезли портативную газовую печку, поскольку в районе не осталось ни света, ни газа, ни воды.

При этом женщина отмечает, что страх уже прошел, а потому даже ночью они не уходят в подвалы.

"Было бы страшно, давно уже уехали бы… человек ко всему привыкает", — сказала она, но добавила, что россияне как начали их бомбить с первого дня вторжения, так и не перестают.

Харьковчанка говорит, что мечтает, чтобы после войны в районе вновь было чисто и тихо, но призналась, что давно хочет принять ванну, а также впервые увидеть внука, который родился 18 февраля.

"Я не плачу. Поплачем после победы, а сейчас не время", — подытожила она.

Напомним, ранее корреспондент "Телеграфа" показывал, как выглядит Северная Салтовка в Харькове спустя два месяца регулярных обстрелов со стороны россиян.