"Еще раз настучишь, будут тебе проблемы": в Харькове посреди войны разгорелся языковой скандал (видео)

Девушку, требующую соблюдать языковой закон, называют "нацисткой" и "расисткой"

Спустя два месяца войны в Украине снова начались громкие распри на языковом поприще — на этот раз между преподавателями и студентами Харьковского национального университета им. Каразина. Как рассказала студентка-медик Маргарита Федоренко, ей не просто отказывают в получении образование на украинском языке, но еще и начали угрожать — за разглашение, которое она предала сложившейся ситуации.

Более подробно о конфликте расскажет "Телеграф", ссылаясь на личный аккауант девушки в Instagram.

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В конце марта пятикурсница университета Каразина Маргарита Федоренко записала публичное обращение к другим студентам, а также администрации своего вуза о притеснении украиноязычных. По ее словам, некоторые из преподавателей даже во время войны отказываются вести лекции на украинском, объясняя это принципом "какая разница" и "мне так удобно". При этом на поток большинство студентов молча соглашаются с получением образования именно на русском языке.

"На моем факультете живет оккупантская пропаганда, и живет уже не один год. Мой факультет презирал украинский язык. Потому что как еще можно объяснить абсолютное отсутствие украиноязычных преподавателей? — написала Федоренко на своей страничке. — И даже в это время, когда вы сами являетесь свидетелями геноцида украинского народа, вы продолжаете преподавать студентам языком рабов…"

Девушка честно призналась, что подобный подход к преподаванию за несколько лет учебы повлиял на ее русификацию, и она тоже соглашалась с подобным подходом. Однако сейчас она не способна мириться с такой действительностью и решила громко заявить о своей позиции.

Интересно, что конфликт дошел до администрации университета, и там его решили по-своему — тут же уволили преподавателя, который отказался вести лекции на украинском языке. Дополнительных разъяснений никто не давал, из-за чего на украиноязычную студентку быстро набросились одногруппники. По признаниям Маргариты, она регулярно получает угрозы в свой адрес из-за того, что начала отстаивать украинский язык.

"Я не разжигаю языковой конфликт, я возвращаю украинскому языку его законное место в образовании", — подчеркивает логику своей позиции Маргарита Федоренко, отмечая, что в быту каждый может говорить, как ему удобно. Она же лишь просит соблюдать закон и преподавать в украинском вузе на украинском языке.

А вот другие студенты не гнушаются открыто угрожать девушке расправой, не боясь свидетелей.

"Если ты еще раз настучишь на этого человека, тебе будут проблемы. Сидит 46 человек, из них 45 — в принципе, не против, чтобы им отчитали на русском языке. Что за принципиальная позиция", — говорит одногруппница Маргариты на одном из видео, опубликованных девушкой в соцсетях.

Тем временем многие пользователи сети поддержали студентку в ее борьбе и желают побольше сил, чтобы выдержать нынешний буллинг.

Однако есть и те, кто находится на другой стороне. Среди них — немало других студентов, которые учатся (или учились) с Маргаритой.

К слову, вот так выглядит университет Каразина после прихода "русского мира", разговаривающего на русском языке, в Харьков. Однако большинство студентов и преподавателей об этом, вероятно, не знают — сейчас обучение происходит онлайн.

Тем временем война поменяла отношение многих украинцев к русскому языку, и среди них — немало звезд. К примеру, исполнитель Дантес недавно объяснил, почему хочет перейти на общение на украинском языке.

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