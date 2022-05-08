Укр

"Баба с косой подтянулась": в Харькове заметили Тимошенко на каблуках и в "бронике", сеть острит

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2947
Юлия Владимировна вернулась к своей привычной прическе Новость обновлена 08 мая 2022, 14:02
Юлия Владимировна вернулась к своей привычной прическе

В интернете массово интересуются, почему у Тимошенко нет с собой автомата

В Харьков, на который россия по-прежнему имеет захватнические планы, накануне приехала народная депутатка, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Несмотря на то, что политик побывала на Северной Салтовке, одном из наиболее пострадавших районов, в сети её все равно подняли на смех. Причина проста — необычное "сочетание" бронежилета и обуви на весьма массивных каблуках.

Видео о посещении Харькова Тимошенко опубликовала на своей странице в Facebook. А вот отслеживанием реакции сети занимался "Телеграф".

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

По словам самой народной депутатки, сейчас на Салтовке из более полумиллиона жителей осталось лишь несколько десятков тысяч. Но даже им приходится жить среди разбитых домов и автомобилей, чувствуя себя в постоянной опасности.

Юлия Тимошенко проехалась районом вместе с волонтерами из своей политической команды, которые провели ей своеобразную "экскурсию". Политик увидела даже "сплюснутую" из-за обвала машину и воронку, оставшуюся от снаряда.

Однако сеть обсуждает не требование о создании спецфонда для восстановления жилища, о котором заикнулась Тимошенко, а ее внешний вид. Многих смутило, что политическая деятельница приехала в разрушенный город в юбке и на каблуках, а образ дополнила весьма массивным бронежилетом, который, впрочем, сидит словно влитой.

Высокие каблуки не стали преградой для Тимошенко
Высокие каблуки не стали преградой для Тимошенко

"Вишенкой" на торте стало возвращение привычной прически — знаменитая "коса" снова вместе с Юлей Тимошенко. Как известно, до войны у руководительницы "Батькивщины" был иной имидж: она предпочитала ходить с высоким хвостом.

Реакция сети весьма неординарна — кто-то откровенно смеется, а кто-то практически ненавидит политика за ее визит. Мы собрали для вас много разных отзывов.

Впрочем, есть и те, кому по душе подобная забота.

К слову, в Харькове на Северной Салтовке побывал недавно и корреспондент "Телеграфа". Как живет и выглядит один из самых разрушенных войной районов, можно посмотреть в нашем эксклюзивном фоторепортаже.

Также мы показывали, какой является ситуация в отдельных населенных пунктах Харьковской области.

Теги:
#Украина #Юлия Тимошенко #Харьков #Россия #Война #Реакция сети
Представитель Украины на Евровидении-2022 Kalush Orchestra
Интервью
"Наша миссия – быть голосом украинского народа": солист Kalush Orchestra Олег Псюк
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Представитель Украины на Евровидении-2022 Kalush Orchestra
"Наша миссия – быть голосом украинского народа": солист Kalush Orchestra Олег Псюк
Дата публикации
Категория
У путина могут быть очень серьезные проблемы со здоровьем
У путина все же онкология? Христо Грозев рассказал, что он знает
Дата публикации
Категория
Участники группы U2 и Тарас Тополя в Киеве
В Киеве выступили Боно и Эдж из U2 (видео)
Дата публикации
Категория
владимир путин поздравил украинцев и жителей оккупированных территорий с 9 мая
Наглости хватило: путин поздравил Украину с днем победы
Дата публикации
Категория
С приближением сакральной для рф даты 9 мая россияне 4усиливают ракетные обстрелы Украины
Война – день 74: оккупанты не имеют успехов на фронтах и в отместку обстреливают мирные города