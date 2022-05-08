"Баба с косой подтянулась": в Харькове заметили Тимошенко на каблуках и в "бронике", сеть острит

В интернете массово интересуются, почему у Тимошенко нет с собой автомата

В Харьков, на который россия по-прежнему имеет захватнические планы, накануне приехала народная депутатка, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Несмотря на то, что политик побывала на Северной Салтовке, одном из наиболее пострадавших районов, в сети её все равно подняли на смех. Причина проста — необычное "сочетание" бронежилета и обуви на весьма массивных каблуках.

Видео о посещении Харькова Тимошенко опубликовала на своей странице в Facebook. А вот отслеживанием реакции сети занимался "Телеграф".

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По словам самой народной депутатки, сейчас на Салтовке из более полумиллиона жителей осталось лишь несколько десятков тысяч. Но даже им приходится жить среди разбитых домов и автомобилей, чувствуя себя в постоянной опасности.

Юлия Тимошенко проехалась районом вместе с волонтерами из своей политической команды, которые провели ей своеобразную "экскурсию". Политик увидела даже "сплюснутую" из-за обвала машину и воронку, оставшуюся от снаряда.

Однако сеть обсуждает не требование о создании спецфонда для восстановления жилища, о котором заикнулась Тимошенко, а ее внешний вид. Многих смутило, что политическая деятельница приехала в разрушенный город в юбке и на каблуках, а образ дополнила весьма массивным бронежилетом, который, впрочем, сидит словно влитой.

Высокие каблуки не стали преградой для Тимошенко

"Вишенкой" на торте стало возвращение привычной прически — знаменитая "коса" снова вместе с Юлей Тимошенко. Как известно, до войны у руководительницы "Батькивщины" был иной имидж: она предпочитала ходить с высоким хвостом.

Реакция сети весьма неординарна — кто-то откровенно смеется, а кто-то практически ненавидит политика за ее визит. Мы собрали для вас много разных отзывов.

Впрочем, есть и те, кому по душе подобная забота.

К слову, в Харькове на Северной Салтовке побывал недавно и корреспондент "Телеграфа". Как живет и выглядит один из самых разрушенных войной районов, можно посмотреть в нашем эксклюзивном фоторепортаже.

Также мы показывали, какой является ситуация в отдельных населенных пунктах Харьковской области.