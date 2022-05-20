Зеленский показал видео удара ракеты по Дому культуры в Лозовой: "Что в голове этих людей?"

В доме культуры на момент удара находились 5 человек – все получили ранения

В пятницу, 20 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области. Снаряд попал в только что реконструированное здание культуры, в результате чего пострадали 7 человек, среди которых 11-летний ребенок.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав кадры с места событий.

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"Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", — написал Зеленский.

Прокомментировал этот удар и министр культуры Александр Ткаченко, отметив, что силам ПВО удалось отразить две вражеские ракеты, а третью – россияне умышленно направили на здание культуры.

"Видео попадания ракеты не оставляет никаких сомнений — изверги целили четко в дом культуры. Дом культуры в Лозовой был одним из крупнейших в Харьковском регионе. Большой зал рассчитан на 1078 мест. В 2021 году мы его только отреставрировали", — написал министр культуры.

Ткаченко добавил, что при ударе в здании находилось 5 человек. Люди чудом остались живы, почти у всех легкие ранения.

Также он показал фото, как дом культуры в Лозовой выглядел после реставрации.

Городской дворец культуры в Лозовой после реставрации

Стоит отметить, что перед этим был нанесен ракетный удар по Одессе и Одесской области. В сети сообщили о нескольких прилетах вражеских ракет по городу и области. Дым от них виден из разных районов города.

Также сообщалось о взрывах в Киеве и Житомирской области. В столице силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету, а в Малине на Житомирщине, несмотря на работу средств ПВО, три "прилета" все же нанесли значительный ущерб мирной инфраструктуре населенного пункта.