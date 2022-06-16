"И че мне будет?": жительница Харьковщины обозвала ВСУ и поплатилась за это (видео)

Надругательства над нашими защитниками терпеть никто не собирается

Справедливое наказание ожидает 34-летнюю жительницу Харьковщины (предположительно, город Балаклея) за пренебрежительные высказывания в адрес украинских военнослужащих. В соцсети TitTok женщина провела прямой эфир, где отозвалась о ВСУ с помощью нецензурщины, а затем заявила, что "сама бы их убивала".

Неудивительно, что ею вплотную занялись представители Государственного бюро расследований. Как сообщили в пресс-службе ведомства, правоохранители уже провели с женщиной разъяснительную работу и она извинилась перед украинскими защитниками.

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"Ладно, я скажу на ВСУ — х**ня. И что мне за это будет?" — смеясь, спрашивала женщина в соцсетях, рассуждая о нынешней ситуации в стране.

Также во время прямой трансляции она говорила, что не против сама поучаствовать в убийстве украинских военных. Разумеется, такая агрессия позволила заподозрить ее в коллаборационизме, чем привлекла внимание ответственных спецслужб.

После объяснительной беседы женщина признала свою неправоту и быстро забрала все слова обратно. По ее словам, на самом деле она является патриоткой Украины и понимает, что ВСУ — наши защитники. Также она заявила, что по мере возможности помогает украинской армии. Правда, в чем именно заключается ее помощь, она не уточнила.

К слову, в ее извинения пользователи сети не поверили. Многие украинцы ждут судебного наказания жительницы Харьковщины, а некоторые даже предлагают более радикальное решение проблемы.

Напомним, ранее мы рассказывали о двух школьницах из Днепра, которые заявляли, что готовы заняться с путиным оральным сексом, а россия — лучшая страна. При этом они всячески унижали украинцев, за что и поплатились по итогу.

Также "Телеграф" писал о том, чем закончилась история с еще одной жительницей Харьковщины, бежавшей от войны в Днепр, но заявившей, что ждет оккупации региона.