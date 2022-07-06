Без жертв не обошлось: оккупанты продолжают бомбить учебные заведения Харькова (фото)

Атака произошла поздней ночью

Российские вражеские войска продолжают атаковать Харьков различными видами снарядов. Так, в ночь на 6 июля с помощью ракеты был нанесен удар по корпусу одного из высших учебных заведений города. И это — после ряда обстрелов харьковских школ и гимназий. накануне.

Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Киевской окружной прокуратуры города Харькова. Ее сотрудники уже занимаются досудебным следствием, исследуя факт нарушения законов и обычаев войны, что постоянно демонстрирует российская сторона. Важно то, что в этот раз их проступок закончился смертью человека.

Погибшим оказался 40-летний житель Харькова, работавший в пострадавшем корпусе учебного заведения сторожем. У мужчины фактически не было шансов выжить — ракета причинила огромные разрушения всему зданию, оставив кое-где одни руины вместо стен.

Известно, что учебное заведение находилось в Киевском районе города.

Помимо него ракетные удары на себе ощутили еще Основнянский и Новобаварский районы Харькова. В первом ракета попала просто по открытой территории, а вот во втором разрушено административное здание — взрывная волна повредила окна, стены и крышу.

Напомним, что критическая инфраструктура в Харькове обстреливается уже далеко не первый день. Часто это становится причиной чье-то травмы или гибели.