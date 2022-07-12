Россияне беспощадно обстреливают Харьков: репортаж из пострадавшего города (фото, видео)

С начала войны Харьков регулярно подвергается обстрелам.

Российская армия продолжает террор населения Харькова и Харьковской области.

10 июля оккупационные войска ударили ракетами по Слободскому и Основянскому районам, в результате чего частично разрушили учебное заведение и жилой дом. Ранение получил 62-летний мужчина, его госпитализировали. В Генштабе ВСУ отметили, что удар был нанесен с территории Белгородской области крылатой ракетой типа "Искандер".

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В результате удара пострадало здание гимназии №46. В школе предварительно разрушены второй и третий этажи, первый также поврежден. Пострадавших или погибших нет.

В Харькове побывал корреспондент "Телеграфа" и заснял последствия ударов.

В результате обстрела разрушена школа

Пострадала харьковская гимназия №46

Сильно разрушены второй и третий этажи

В этой школе училась известная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. У себя в Инстаграме певица призналась, что теперь российские оккупанты уничтожили ее детство и она не может поверить в трагедию.

Пострадал также детский санаторий, расположенный рядом

Припаркованный рядом автомобиль также пострадал

Эта школа, к сожалению, не сможет принять учеников 1 сентября

В ГСЧС сообщили, что обошлось без жертв

В интервью "Телеграфу" одна из учительниц рассказала, что проработала в этой школе 30 лет и очень тяжело переживает трагедию.

"У меня был шок. Я проработала в этой гимназии более 30-ти лет. Это вся моя жизнь. Мне очень тяжело", — рассказывает учительница искусства Маргарита Анатольевна.

В ночь на понедельник, 11 июля, воздушная тревога в Харькове звучала с половины первого ночи и до пяти утра.

В 03:30 российские войска снова ударили ракетами по городу. Харьковчане услышали по меньшей мере три мощных взрыва в разных районах. Одна из ракет попала в шестиэтажку в центре Харькова. После взрыва разрушен один из подъездов — разбиты квартиры с 6 по 1 этажи.

Из-под завалов удалось спасти одного человека — 86-летняя женщина жила на втором этаже.

11 июля оккупанты нанесли три ракетных удара по областному центру

Один из "прилетов" пришелся на жилой шестиэтажный дом

Из-под завалов служащие ГСЧС спасли 86-летнюю женщину

Ракета разрушила один из подъездов

На месте работают спасатели

На месте работают спасатели, полиция. Разбирают завалы и собирают обломки от ракеты. Что будет с жильцами разрушенных квартир, будут решать местные власти — жить у них сейчас невозможно.

Местная жительница рассказала, что ее квартира полностью разрушена, а в момент удара ее не было дома. С собой у нее несколько пакетов вещей и она собирается пожить у родственников.

Фото и видео: Ян Доброносов

Отметим, что 11 июля оккупанты устроили в Харькове настоящий ад. Россияне из РСЗО обстреляли торговый центр и дома мирных харьковчан. Также под обстрелом оказались гаражи и авто.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, госпитализирован 31 человек с ранениями разной степени тяжести, среди них 2 ребенка — 4 и 16 лет. Погибли 3 человека.

В ночь на 12 июля российские войска продолжили обстреливать мирное населения Харькова и области. В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе.

Согласно картам боевых действий, оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону, но им это не удается и они открывают огонь по городам.