Россияне беспощадно обстреливают Харьков: репортаж из пострадавшего города (фото, видео)
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С начала войны Харьков регулярно подвергается обстрелам.
Российская армия продолжает террор населения Харькова и Харьковской области.
10 июля оккупационные войска ударили ракетами по Слободскому и Основянскому районам, в результате чего частично разрушили учебное заведение и жилой дом. Ранение получил 62-летний мужчина, его госпитализировали. В Генштабе ВСУ отметили, что удар был нанесен с территории Белгородской области крылатой ракетой типа "Искандер".
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В результате удара пострадало здание гимназии №46. В школе предварительно разрушены второй и третий этажи, первый также поврежден. Пострадавших или погибших нет.
В Харькове побывал корреспондент "Телеграфа" и заснял последствия ударов.
В этой школе училась известная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. У себя в Инстаграме певица призналась, что теперь российские оккупанты уничтожили ее детство и она не может поверить в трагедию.
В интервью "Телеграфу" одна из учительниц рассказала, что проработала в этой школе 30 лет и очень тяжело переживает трагедию.
"У меня был шок. Я проработала в этой гимназии более 30-ти лет. Это вся моя жизнь. Мне очень тяжело", — рассказывает учительница искусства Маргарита Анатольевна.
В ночь на понедельник, 11 июля, воздушная тревога в Харькове звучала с половины первого ночи и до пяти утра.
В 03:30 российские войска снова ударили ракетами по городу. Харьковчане услышали по меньшей мере три мощных взрыва в разных районах. Одна из ракет попала в шестиэтажку в центре Харькова. После взрыва разрушен один из подъездов — разбиты квартиры с 6 по 1 этажи.
Из-под завалов удалось спасти одного человека — 86-летняя женщина жила на втором этаже.
На месте работают спасатели, полиция. Разбирают завалы и собирают обломки от ракеты. Что будет с жильцами разрушенных квартир, будут решать местные власти — жить у них сейчас невозможно.
Местная жительница рассказала, что ее квартира полностью разрушена, а в момент удара ее не было дома. С собой у нее несколько пакетов вещей и она собирается пожить у родственников.
Фото и видео: Ян Доброносов
Отметим, что 11 июля оккупанты устроили в Харькове настоящий ад. Россияне из РСЗО обстреляли торговый центр и дома мирных харьковчан. Также под обстрелом оказались гаражи и авто.
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, госпитализирован 31 человек с ранениями разной степени тяжести, среди них 2 ребенка — 4 и 16 лет. Погибли 3 человека.
В ночь на 12 июля российские войска продолжили обстреливать мирное населения Харькова и области. В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе.
Согласно картам боевых действий, оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону, но им это не удается и они открывают огонь по городам.