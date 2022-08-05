Враг бежал: стало известно об успехе ВСУ на одном из направлений (видео)

Оккупанты "героически отступали" в абсолютной панике, бросая часть техники, которая оставалась на ходу

На Харьковщине, часть которой временно оккупирована, до сих пор проходит одна из линий фронта российско-украинской войны. И пока в некоторых населенных пунктах захватчики обманом вывозят людей в россию, в другом ВСУ уверенно продвигаются вперед. Так, бойцам 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" удалось отвоевать село Дибровное, отбросив врага далеко назад.

Последствия пребывания российской навалы в населенном пункте и детали деоккупации рассказал один из военнослужащих ОМБр по имени Александр. Защитник признается: врага удалось просто оттеснить с помощью огневого превосходства.

На видео четко видно, что от крошечного села осталось не так много. При этом едва ли не по каждым кустом можно обнаружить мины — особенно много противопехотных. По словам Александра, российские солдаты минировали все подходы к себе, ведь боялись контрнаступления ВСУ.

От построек в Дибровном практически ничего не осталось

"Те люди… Хотя, какие люди? Те существа, которые были там, поняли, что им перекрыли кислород в селе, что им нет чем подвезти провизию и боеприпасы, эвакуация раненных утруднена, а поэтому "героически" отступили", — рассказывает боец.

В Дибровном базировалось много оккупантов — минимум несколько рот, судя по рассказу военнослужащего. Вблизи населенного пункта и на его территории тоже находилось около двух-трех десятков танков, приблизительно столько де БМП. В тяжелых боях много врагов были ранены или же полностью ликвидированы.

Дибровное на карте Украины

Александр признается: некоторую технику, которая уцелела или была брошена оккупантами, ВСУ забирают себе. Что-то переправляют на другие направления, что-то — пускают на запчасти прям на месте.

Напомним, что это не единственный успех наших защитников на поле боя за последние дни. Ранее мы сообщали, что украинским военным удалось вернуть под контроль сразу семь населенных пунктов на Херсонщине.

В то же время эксперты предупреждают, что ВСУ стоит быть более осторожными на юге, ведь оккупанты задумали провернуть некую операцию, которой уже дали название "Гамбит".