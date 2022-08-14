"Железный купол" Харьков не закроет": бизнесмен оценил, что может помочь городу от российских ракет

Харьков под огнем оккупантов каждый день, как и многие города области

Прифронтовые города, такие как Харьков, Николаев, Запорожье, регулярно страдают от российских обстрелов и многих их жители возмущаются тем, что бездействует ПВО. Военные специалисты объясняют — города обстреливают из реактивных систем залпового огня.

Харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов в интервью "Телеграфу" напоминает — противовоздушная и противоракетная оборона это разные вещи. ПВО работает — самолетов врага над Харьковом нет. Что касается ПРО, то тут ситуация сложнее: "Ракеты есть разные, есть крылатые ракеты, есть баллистические ракеты, их не надо путать, есть очень быстрые ракеты еще советского производства Х-22, когда она взлетает с территории Белгорода время подлета до минуты. — Рассказывает Сапронов — ПРО, я не знаю какие нужны, разве что ЗРК "Патриот", потому что даже знаменитый израильский "Железный купол" Харьков не закроет, потому что это от легких ракет".

Бизнесмен уверен, что такая система Харькову нужна и он надеется, что после фактической победы Украины станет "вторым Израилем". Он также отмечает, что Харьков достают РСЗО с территории россии с Белгородской области.

От харьковской Окружной дороги до ближайшей точки рф чуть более 20 км

"Смерч", "Ураган" летит 70 км, а модернизированный более 100 км. Это очень неточная ракета, которая попадает с погрешностью в 300 метров", — отмечает Сапронов и добавляет, что россияне понимают, что Харьков им не взять и "кошмарят" людей каждый день ракетами.

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Ранее "Телеграф" публиковал мнение Сапронова о том, что зима в Харькове предстоит непростая — бизнесмен советует жителям запастись альтернативными источниками тепла. Сам он также планирует запастись "буржуйками". В Харькове также готовятся на случай агрессивных действий оккупантов в сторону города по земле.