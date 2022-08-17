Оккупанты попали в общежитие в Харькове: здание загорелось, много жертв и пострадавших (видео)
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Оккупанты уничтожили общежитие в Харькове
Оккупанты в очередной раз обстреляли Салтовский район Харькова, из-за чего на месте возник масштабный пожар. К сожалению, не обошлось без жертв.
Как сообщил в своем телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, удар пришелся по жилой инфраструктуре из-за чего в одной из многоэтажек возник пожар.
На месте уже работают спасатели и медики. Он сообщил, что согласно предварительным данным погибли два человека, а пострадали еще 10.
"Максимально находитесь в укрытиях. Враг все еще хаотично наносит удары. Не игнорируйте сигналы тревоги!", — написал он.
Тем временем городской глава Игорь Терехов сообщил, что число жертв возросло до трех.
Эта цифра может быть не окончательной, так как тушение пожара и разборы завалов продолжаются
Вместе с тем на обстрелы отреагировал и президент Владимир Зеленский, который сообщил, что удар был нанесен по общежитию.
Как сообщалось ранее, прифронтовые города вроде Харькова и Николаева обстреливаются россиянами чуть ли не каждый день. При этом удары наносятся не ракетами, а реактивной артиллерией, снаряды которой перехватить практически невозможно.