Враг снова ударил по Харькову: вспыхнул пожар, есть пострадавшие (фото и видео)

Противник продолжает кошмарить мирное население города

Утром четверга, 18 августа, российские оккупанты снова обстреляли многострадальный Харьков. Не успели в городе улечься последствия ночных взрывов, забравшие столь много жизней, как враг нанес новый болезненный ракеный удар. В основном он пришелся на Холодногорский и Слободской районы, предварительно обошлось без жертв.

Информация об инциденте появилась в Telegram-каналах мэра Харькова Игоря Терехова, а также главы областной военной администрации Олега Синегубова. Оба чиновника просили горожан быть максимально внимательными к сигналам тревоги.

Первый взрыв в Харькове прозвучал около половины пятого утра. Затем оккупанты нанесли еще минимум четыре удара по разным улицам города.

Дым над городом

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Момент обстрелов

Один из "прилетов" стал причиной крупного пожара в Холодногорском районе. Огонь охватил административное здание, к сожалению, по итогу началось его обрушение. Спасатели работают на месте инцидента, чтобы устранить возгорание. Известно о том, что возгорание также добралось до около полутора десятка машин рядом со зданием.

Известно, что в результате обстрела Харькова пострадало минимум пять человек в Слободском районе. Один из пострадавших является несовершеннолетним. Сейчас на местах "прилетов" работают все необходимые профильные службы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о "бавовне" во временно оккупированном Мелитополе. Вероятней всего, подполье попыталось уничтожить местных коллаборантов.