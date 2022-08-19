Укр

Генерал ВСУ рассказал, почему ПВО не спасают Харьков от ракетных "прилетов"

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Сергей Мельник Новость обновлена 19 августа 2022, 13:49
Сергей Мельник

Системы ПВО просто не успевают срабатывать, когда ракеты улетают из пограничных российских городов

После кровавого российского обстрела общежития в Харькове, в результате которого большое количество его жителей было ранено, некоторые погибли, у большинства встал вопрос, почему город так плохо защищен от ракетных ударов, а системы ПВО не срабатывают. Командир Харьковского гарнизона, Бригадного генерала юстиции Сергей Мельник (более известный по позывному Марселю) прокомментировал ситуацию, предоставив ответы на самый болезненный вопрос харьковчан и других жителей Украины.

Объясняя очень непростую ситуацию, военнослужащий привел свой пример.

"От старта ракеты из города Белгород (территория россии — ред. редакцию) до ее прилета в Харькове проходит за 43 секунды. Что такое эти 43 секунды? Система ПВО, которая на сегодняшний день, наша 300-я, она выходит на боевой режим приблизительно за две минуты. Наша главная цель и задача — отбросить их (росіян — ред.) на тот участок, чтобы у нас было время защитить его (Харьков — ред.) как следует. Пока мы это не сделаем, пока мы их не отбросим с помощью артиллерии немного дальше, что они не смогут доставать до городов…мы не сможем быть защищены", — пояснил он.

Также Сергей Мельник добавил, что, какой бы ни была система ПВО, за 43 секунды перехватить ракету она просто не может.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в сети показали кадры спасательной операции после обстрела оккупантами общежития в Харькове.

Также напомним, как российские кафиры нанесли удар по Физико-техническому институту в Харькове. В результате обстрела занялось общежитие.

Теги:
#Харьков #Обстрел #Война