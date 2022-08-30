Враг ударил из артиллерии по центру Харькова: есть жертвы (фото, видео)

Возможно враг так мстит за успехи ВСУ под Херсоном

Утром во вторник, 30 августа, российские оккупанты ударили из артиллерии по центральной части Харькова, — за короткий промежуток времени было сразу ряд прилетов, вследствие чего начался пожар. По последним данным, уже пять человек погибли, еще семь пострадали.

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что было как минимум восемь прилетов на большом квадрате. Среди прочего попали в одно из любимых мест отдыха, там начался пожар.

"Прилетело и к еще одному месту отдыха — выбиты окна в окрестных домах, — пишет Терехов. — Поступает информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений. Все в центре города".

Также сообщается, что начался пожар в жилом доме, там тоже предварительно есть пострадавшие.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подчеркивает, что есть вероятность новых прилетов, и призывает харьковчан находиться в укрытиях.

Местные каналы публикуют видео со звуками взрыва:

Кроме того, на фото видно, что взрывная волна сильно повредила окна в жилых домах и автомобили:

Как сообщал "Телеграф", оккупанты усилили обстрелы после успехов ВСУ на Херсонском направлении, — среди прочего, от обстрелов пострадала Днепропетровская область.