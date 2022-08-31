Прилетело в жилой дом: россияне ночью подло ударили по Харькову (видео)

В разрушенном доме после "прилета" случился пожар

Харьков продолжает крупно страдать из-за обстрелов россиян. После серьезного удара артиллерией по центру города накануне вражеские солдаты вновь принялись "насыпать" из разных видов оружия ночью. В результате — значительные разрушения и крупный пожар в одном из жилых домов. Также есть информация о пострадавших.

Официальными данными о "прилете" поделились мэр Харькова Игорь Терехов, а также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Чиновники отметили в Telegram-каналах, что во время обстрела областного центра четко обстреливались жилые квартары.

В первую очередь в "немилость" российских захватчиков попал Киевский район Харькова. Одна из ракет фактически прямо угодила в жилой дом. Сразу после этого вспыхнул серьезный пожар, на тушение которого бросили силы местные спасатели.

Изначально информация о пострадавших была весьма размытой — подтверждался сам факт того, что без получивших увечья не обошлось. Чуть позже Синегубов уточнил, что вследствие обстрела пострадало минимум два человека. Предварительно, обошлось без погибших.

Добавим, что также ночью было неспокойно в Никополе на Днепропетровщине. Город серьезно обстреливали с артиллерии, однако более детальной информации пока нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне с самого утра мощные взрывы и стрельбу было слышно на улицах Херсона. При этом в районе регулярно детонировали склады боеприпасов противника.