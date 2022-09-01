"Боль и опустошение": харьковские школьники в День знаний показали руины уничтоженной школы

Россияне приносят с собой только разруху

Нынешний День знаний в Украине праздновали далеко не во всех регионах, а причиной тому есть война и постоянные обстрелы, которые российские оккупанты наносят по украинским городам. Ни одна из школ не открыла свои двери в прифронтовом Харькове, ведь в городе почти не осталось учебных заведений, которые не пострадали от вооруженной агрессии россиян.

Местный фотограф Виктория Вагодская на собственной странице в Instagram показала, что принес так называемый "русский мир" школьникам Харькова — разрушенные стены, выбитые стекла, выжженные книги и 1 сентября на руинах школы, которая еще в том году принимала сотни детей и была наполнена жизнью.

Первый звонок в этой школе в этом году не позовет школьников за парты, но они все равно пришли к родным стенам, чтобы всему миру показать, чего стоят обстрелы со стороны российских оккупантов. Дети с бантиками в белых рубашках позировали с книгами по украинскому языку, чтобы еще раз подчеркнуть, что россиянам нет места в Украине и им здесь совсем не рады.

Стоит отметить, что Харьков россияне обстреливают почти каждый день, нанося удары по разным районам города и уничтожая гражданскую инфраструктуру. К сожалению, часто не обходится без жертв и пострадавших среди мирных жителей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты активизировались с обстрелами и прилегающих к Харькову областей, в частности Запорожской и Днепропетровской.