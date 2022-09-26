Ракетный удар россиян по Харьковщине: есть погибшие, среди них девочка-подросток

В результате обстрела со стороны россиян погиб 15-летний ребенок

В понедельник, 26 сентября, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область, использовав реактивные системы залпового огня, кассетные боеприпасы и тяжелую артиллерию. Сильно пострадали Первомайская и Купянская общины, без жертв не обошлось.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате вражеских обстрелов в Купянске загорелось здание церковной школы и магазин. Площадь пожара достигла 500 квадратных метров, один человек получил ранения. Спасатели сработали оперативно и укротили пламя менее чем через час, тем самым спасли от возгорания здание Свято-Николаевского храма.

А в Первомайске снаряд российских оккупантов попал в частный сектор и убил людей, в том числе 15-летнего ребенка. Точное количество погибших еще не устанавливается. Кроме того, в результате обстрелов были разрушены частный дом и загоревшаяся летняя кухня и автомобили. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

Снаряд российских оккупантов прилетел в церковную школу Купянска

Пожар распространился на сотни квадратных метров

В результате пожара пострадал один человек

Пожарным удалось предотвратить перебрасывание огня на сам храм

Напомним, что в ночь на 26 сентября российские захватчики атаковали Запорожскую и Одесскую область. Оккупанты использовали дроны-камикадзе, ракеты, чем нанесли серьезный ущерб мирной инфраструктуре городов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что наиболее пострадавшим от ракет россиян стал город Изюм в Харьковской области.