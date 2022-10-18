Харьков под обстрелом россии: в городе прозвучали две серии взрывов за 5 минут (видео)

Есть прилеты — над городом столб дыма

Российские военные утром 18 октября продолжили массовую атаку с воздуха по Украине. Кроме Днепропетровской области и Николаевщины взрывы раздались и в Харькове.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил взрывы в Харькове и Харьковском районе. Местные телеграм-каналы подсчитали, что взрывов было около семи.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что взрывы были двумя сериями за пять минут. "По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города", — отметил он.

Над местом прилетов поднимается дым. Из-за обстрелов останавливали работу метрополитена.

UPD: Синегубов проинформировал, что по Харькову из Белгорода выпустили восемь ракет, предварительно обошлось без пострадавших.

Также жители города сообщают про падение напряжения в сети. Напряжение только восстановили накануне после предыдущей атаки. Над местом прилета — густой столб дыма.

Как ранее сообщал "Телеграф" в ночь на вторник россияне нанесли удар по Николаеву — есть жертва. Обстрелы не утихают по всей прифронтовой зоне — взрывы звучали в Кривом Роге и Днепре. Ракетные обстрелы и атаки дронами — способ россиян запугать украинцев, поскольку на поле боя они не могут получить преимущество.