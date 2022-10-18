Двое малышей чудом спаслись от расстрела, их родители погибли: новые детали трагедии на Харьковщине

Родители спасшихся детей, к сожалению, погибли от полученных ранений

Жестокая расправа оккупантов над мирными украинцами, ехавшими в автоколонне в Купянском районе Харьковщины, всколыхнула не только украинское, но и мировое общество. К сожалению, правоохранители продолжают находить новых жертв российских захватчиков, но среди этого ужаса появились и хорошие новости. Ими стали ведомости о двух уцелевших детках, которым помогли спастись небезразличные прохожие.

Информацию сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины, передает "Телеграф". К сожалению, родители каждого из малышей погибли при обстреле колонны, но у них нашлись и другие родственники.

Как отмечают правоохранители, спасшемуся мальчику недавно лишь исполнился год, девочка же чуть старше — ей пять с половиной лет. Помощь им оказали местные жители, которые по счастливой случайности оказались на месте обстрела в первые часы после трагедии. После начала деоккупации региона, они обратились к представителям Общества Красного Креста Украины.

Девочка, которой удалось выжить при обстреле колонны

На данный момент оба спасшихся ребенка переданы родственникам и находятся в безопасном месте.

Годовалого мальчика тоже передали родным

При этом количество жертв расстрела колонны лишь растет — в одной из посадок неподалеку Куриловки, где оккупанты и накрыли огнем машины с мирными украинцами, было обнаружено тело 19-летнего парня. Как установило следствие, он получил ранение, но попытался спастись. К сожалению, его травмы были слишком серьезными, поэтому, пройдя полтора километра, он умер.

Очередная жертва российских зверств

Таким образом общее количество погибших выросло до 26. Следствие по делу продолжается, его ведут в рамках ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Куриловка находится неподалеку Купянска

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько детей погибло из-за обстрела колонны в Купянском районе. Напомним, что люди пытались выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию, но жестокие захватчики, наплевав на правила ведения войны, открыли по ним стрельбу. До сегодня считалось, что выжить не удалось никому.