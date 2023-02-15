В честь Главнокомандующего? В Харьковской области может появиться село Залужное (карта)

Многие жители села Ватутино были не слишком довольны необходимостью переименовывать родной населенный пункт

На Харьковщине, как и во многих других областях, все еще продолжается процесс переименования топографических объектов. Именно поэтому Нововодолажская община решила избавиться от нескольких названий, все еще связанных с российским наследием — в частности, село Ватутино предложили переименовать в Залужное. Эту инициативу уже поддержали областные депутаты, которые отправят соответствующее обращение Верховной Раде.

Об успехах в голосовании сообщила депутат Харьковского облсовета Галина Куц на своей странице в Facebook. Добавим, что рассмотрение вопроса состоялось накануне, 14 февраля. За подобное переименование высказались 74 депутата.

Следует добавить, что решение об изменении названия Ватутино было принято еще осенью 2022 года – этим занимались представители Нововодолажской ОТГ, к которой принадлежит населенный пункт. Проводился опрос среди местных жителей, хотя многим не понравилась идея переименования в целом, были и те, кто понимал ее целесообразность. Больше всего голосов получил вариант "Залужное".

Ватутино (в будущем Залужное) на карте

По словам Нововодолажского поселкового председателя Александра Есина, несмотря на возникающую сразу же ассоциацию с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, новое название для Ватутиного с генералом не связано.

"Многие подумали, что новое название — в честь Главнокомандующего. Даже я так сначала подумал, когда увидел предложение. Начали получать отписки от разных органов. Но на самом деле название расшифровывается как "за лугом". Мотивируем тем, что село располагается за лугом у реки Ольховатка", — подчеркнул он.

При этом, говорит Есин, многим людям и ему самому в том числе приятно думать, что название все же аллюзию на самого Залужного. В любом случае Ватутино будет переименовано, ведь в этом нуждается историческая справедливость.

Напомним, что не так давно в Киеве переименовали сразу несколько десятков улиц, связанных с советским или российским наследием.

Между тем, россияне пытаются на оккупированных территориях избавиться от любых упоминаний об Украине, поэтому тоже проводят процесс переименования. Одним из первых от этого процесса пострадал Мелитополь Запорожской области.