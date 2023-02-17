Харьков потерял миллиарды: Терехов назвал единственный способ обезопасить город от обстрелов россии

После войны город, как и многие другие населенные пункты, придется долго восстанавливать

Харьков, регулярно находящийся под обстрелами российских кафиров, является одним из самых пострадавших от вторжения городов. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный рф этому областному центру, может достигать 9 млрд долларов. Именно поэтому харьковчане мечтают о скорейшей победе, которая подтвердит окончательное уничтожение извечного врага и предоставит Украине гарантии безопасности.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил мэр Харькова Игорь Терехов. По его мнению, допустить замораживания конфликта нельзя, ведь украинские города продолжат страдать от российских обстрелов и других последствий войны, в том числе экономических. Чиновник убежден, что в страну, где "приостановили" войну, не захотят входить никакие инвесторы.

"Мы должны победить и приложить сверхусилия, чтобы у нас было целостное государство, чтобы наш враг был уничтожен и чтобы в целом была безопасность страны", — говорит он.

По словам Терехова, одним из залогов этой самой безопасности может стать вступление Украины в НАТО или другой альянс, который будет давать полноценные гарантии в защиту официальному Киеву. Чиновник понимает, что это довольно медленный процесс, но уверен, что над ним необходимо работать.

"Тогда будет безопасность и не будет так называемого замороженного конфликта, тогда будут приходить инвесторы. И тогда Европа и мир будут понимать, что сюда безопасно приезжать и сюда безопасно вкладывать средства", — убежден мэр Харькова.

Инвестиции сейчас — одна из самых болезненных тем для харьковской земли. Только в областном центре разрушения, нанесенные российскими оккупантами, могли нанести ущерб почти 9 млрд. Эта цифра, говорит Терехов, является ориентировочной и, конечно же, еще может измениться.

Следует отметить, что согласно последним картам боевых действий враг может активизироваться на Харьковщине. В частности, это происходит вблизи границ с Луганской областью, которую россия стремится захватить полностью.

"Телеграф" также писал, возможно ли повторное наступление россии на Харьков и чем он способен закончиться.